El teatro de Oviedo que acoge a sus actores más especiales: son 22 usuarios del Centro de Apoyo a la Integración del Naranco
Con escenografía que recrea la Torre Eiffel y el Empire State, los intérpretes presentan una obra que combina aprendizaje y disfrute sobre el escenario
Mateo es un asturiano que sueña con conocer diferentes países del mundo. Vive en un pueblo rodeado de vacas y un día toma la decisión de cumplir con su objetivo. Tras hacer la maleta y colgar la cámara de fotos de su cuello, comienza a volar. La primera parada, París. Después, vienen Nueva York, China y Egipto. Este es el argumento de la obra de teatro protagonizada por el grupo «Entrebambalinas», que está integrada por veintidós usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Naranco.
Los espectadores durante la mañana de ayer fueron los alumnos de los colegios Lorenzo Novo Mier, Dolores Medio y Santo Ángel. También acudió la concejala delegada de Educación, Lourdes García. En total, 420 alumnos pasarán desde el martes hasta hoy por las reformadas butacas del teatro Pumarín «José Antonio Lobato» para conocer la historia de este joven. El objetivo de este proyecto es doble. Por un lado, enseñar a los más pequeños de la casa las diferentes discapacidades. Por el otro, que los usuarios del CAI trabajen todos los campos como la comunicación, la memoria, respetar unos horarios, respetar a sus compañeros y aprender a disfrutar sobre un escenario. «Estar aquí les sube muchísimo la autoestima».
Son palabras de Marisa Sariego, responsable del grupo de teatro. Cuenta que el grupo comenzó a trabajar en octubre del año pasado. «Ensayamos dos días a la semana y durante dos horas cada jornada». Todo el centro se involucra con los preparativos que van desde la diferente escenografía que incluyó la Torre Eiffel, el Empire State Building, la muralla china y las tumbas egipcias. De forma paralela, diseñar todo el vestuario y preparar todos los movimientos que los usuarios tienen sobre el escenario. «El día que actuamos acabamos llorando todos porque nos emociona mucho llevar adelante la obra», concluyó Sariego. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera