Los vecinos de Ciudad Naranco exigen la nulidad de la subasta del parking de Ferreros por "irregularidades" en el proceso

La Asociación de Vecinos Activa Ciudad Naranco ha presentado alegaciones formales en el Ayuntamiento de Oviedo en las que solicita la nulidad del procedimiento de subasta pública de las plazas del parking municipal de Ferreros, situado bajo la plaza de Juan Pablo II, al considerar que se han producido "irregularidades graves" que pueden haber afectado a la igualdad de oportunidades entre los participantes en el proceso y al correcto desarrollo del concurso, que finaliza a las doce de la noche de este jueves.

El origen de la impugnación está en la difusión, en pleno proceso, de datos sobre la subasta que los vecinos consideran irregulares. A través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, el primer teniente de alcalde, Mario Arias, adelantó el pasado sábado que hasta ese momento se habían recibido 150 ofertas para las 421 plazas ofertadas, una información que se hizo pública mientras seguía abierto el plazo de presentación de ofertas.

Según el colectivo vecinal, este tipo de datos no estaba previsto en los pliegos que regulan la subasta —basada en ofertas cerradas— y puede influir directamente en la estrategia de los participantes. “El número de solicitudes es un elemento clave que condiciona la decisión de concurrir y la oferta económica”, sostienen.

En su escrito, la asociación considera que esta actuación ha podido afectar al desarrollo del procedimiento al introducir desigualdad entre licitadores, ya que no todos acceden a la información en las mismas condiciones. A su juicio, se vulneran principios básicos como la igualdad de trato, la libre concurrencia, la transparencia y la integridad del proceso. En resumidas cuentas, la asociación explica que las 150 personas que pujaron sin información lo hicieron al alza y que ahora, sabiendo que hay 270 plazas en el aire, hay una oleada de solicitudes al precio mínimo. "Al principio parecía que había mucha gente interesada y que no iba a haber plazas para todos, por eso hubo gente que pujó un diez o un quince por ciento más por el metro cuadrado con respecto al precio de salida. Ahora, hay una oleada de subastas con sólo el 0,1 por ciento por encima porque se ha filtrado que hay de sobra", explica, "para que se entienda", la presidenta de Activa Ciudad Naranco, Marisa Álvarez.

Por ello, el colectivo vecinal reclama como medida principal la anulación total de la subasta. De forma subsidiaria, plantean que el procedimiento se retrotraiga al momento anterior al inicio del plazo de presentación de ofertas y se abra uno nuevo “en condiciones de plena igualdad y sin interferencias”. Más allá de esta alegación, la asociación mantiene su rechazo al modelo de subasta elegido por el Ayuntamiento. Defiende que el acceso a estas plazas debería haberse planteado mediante fórmulas más equitativas, como el alquiler, sistemas rotatorios o una venta directa a precio tasado, en lugar de un sistema que, en su opinión, “puede generar desigualdades”.

Comisión monográfica

Por su parte, Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo ha registrado también una iniciativa en el Ayuntamiento para la celebración de una comisión monográfica sobre este asunto y se ha sumado a la petición vecinal. La formación advierte del riesgo de ilegalidad y posible nulidad del procedimiento y reclama que se aclare si la subasta se ha desarrollado con todas las garantías.

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El concejal Alejandro Suárez señala que la difusión de datos sobre la participación “ha viciado el procedimiento” y considera necesario depurar responsabilidades y, en su caso, reiniciar el proceso, subrayando que no se puede ignorar la preocupación trasladada por los vecinos.