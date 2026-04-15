Vox acusa al PP de aplicar una "doble vara de medir" en las competencias municipales en Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este miércoles la "doble vara de medir" del equipo de gobierno del Partido Popular en el uso de las competencias municipales, a raíz de la organización de las Jornadas de Cooperación Internacional impulsadas por el propio Consistorio. La formación considera que la implicación institucional en este tipo de iniciativas contrasta con la postura habitual del Ejecutivo local cuando se trata de otros ámbitos.

Las jornadas, que incluyen actividades, exposiciones y talleres centrados en la cooperación al desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contenidos vinculados a la perspectiva de género, cuentan incluso con inauguración oficial del Ayuntamiento. Para Vox, esta participación evidencia que no se trata de una programación "neutral", sino de una propuesta con una "clara orientación ideológica" asumida por la administración local.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, cuestionó abiertamente esta implicación: "La cooperación al desarrollo no es una competencia propia municipal. Sin embargo, el equipo de gobierno no duda en implicarse activamente cuando se trata de promover este tipo de actividades". En este sentido, la edil criticó lo que considera una aplicación "interesada" y "flexible" de los límites competenciales por parte del PP.

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Desde la formación también lamentan que, mientras se destinan recursos a estas iniciativas, "los ovetenses siguen esperando soluciones" en cuestiones que sí dependen directamente del Ayuntamiento. "Exigimos al Partido Popular que abandone esta política de conveniencia, en la que las competencias son un obstáculo cuando interesa y un concepto flexible cuando se trata de impulsar determinadas agendas", concluyó Peralta, quien reclamó un gobierno "centrado en lo que realmente importa".