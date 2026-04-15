Vox acusa al PP de aplicar una "doble vara de medir" en las competencias municipales en Oviedo
La portavoz, Sonsoles Peralta, exige que los populares "abandonen las políticas de convivencia" y reclama un gobierno "centrado en lo que realmente importa"
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este miércoles la "doble vara de medir" del equipo de gobierno del Partido Popular en el uso de las competencias municipales, a raíz de la organización de las Jornadas de Cooperación Internacional impulsadas por el propio Consistorio. La formación considera que la implicación institucional en este tipo de iniciativas contrasta con la postura habitual del Ejecutivo local cuando se trata de otros ámbitos.
Las jornadas, que incluyen actividades, exposiciones y talleres centrados en la cooperación al desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contenidos vinculados a la perspectiva de género, cuentan incluso con inauguración oficial del Ayuntamiento. Para Vox, esta participación evidencia que no se trata de una programación "neutral", sino de una propuesta con una "clara orientación ideológica" asumida por la administración local.
La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, cuestionó abiertamente esta implicación: "La cooperación al desarrollo no es una competencia propia municipal. Sin embargo, el equipo de gobierno no duda en implicarse activamente cuando se trata de promover este tipo de actividades". En este sentido, la edil criticó lo que considera una aplicación "interesada" y "flexible" de los límites competenciales por parte del PP.
Desde la formación también lamentan que, mientras se destinan recursos a estas iniciativas, "los ovetenses siguen esperando soluciones" en cuestiones que sí dependen directamente del Ayuntamiento. "Exigimos al Partido Popular que abandone esta política de conveniencia, en la que las competencias son un obstáculo cuando interesa y un concepto flexible cuando se trata de impulsar determinadas agendas", concluyó Peralta, quien reclamó un gobierno "centrado en lo que realmente importa".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo