Más de 1.700 escolares de Oviedo toman el Bombé y La Corredoria para celebrar el Día de la Educación Física en la Calle

Los tiempos del potro, el plinto y alumnos colgados de las espalderas han pasado a la historia. Más de 1.700 alumnos de 25 centros educativos ovetenses salieron ayer de los gimnasios para celebrar la edición número dieciséis del Día de la Educación Física en la Calle, una cita que organiza el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y del Deporte de Asturias (COLEF), que tiene origen en el Principado y que se ha extendido a toda España. «Todo esto comenzó en el año 2011 gracias a la feliz idea de Fran Flórez, un compañero que por entonces estaba trabajando en Pola de Laviana y hoy está en Gijón. Un día decidió dar la clase en la plaza del pueblo, nos convenció a todos y aquí seguimos», explica Óscar García, profesor de Educación Física en el instituto Leopoldo Alas Clarín de San Lázaro.

Las actividades en Oviedo se desarrollaron en dos puntos diferentes. Casi 1.100 estudiantes tomaron el Paseo del Bombé, en el Campo San Francisco. El resto, hasta sobrepasar los 1.700, se juntaron en la plaza del Conceyín de La Corredoria. «La Educación Física es muy importante para el cien por cien de la población y tiene que ser amable y cercana, integradora e inclusiva y eso es lo que buscamos. Eso sí, sin renunciar a la exigencia y a que mejore la condición física porque no se puede negar que existe el sedentarismo», explica Óscar García.

Los niños y adolescentes que tomaron parte en la iniciativa se lo pasaron en grande. En el Paseo del Bombé, por ejemplo, practicaron todo tipo de disciplinas al aire libre, desde hockey hasta bádminton pasando por el voleibol o el datchball, una disciplina que nace del balón prisionero de toda la vida. «Lo que más me gusta es salir del colegio y el ambiente que hay. Estamos con niños de otros centros y es algo que no hacemos todos los días», explica Aída Álvarez, que cursa primero de la ESO en la Inmaculada y tiene 12 años. Leire de la Nava y su amiga Alba Fanjul, que ya están en cuarto de la ESO en el IES Alfonso II, también estaban encantadas. «Hacer deporte es fundamental. Al final nos pasamos muchas horas sentadas en clase y estudiando y hay que moverse un poco para despejar», señala Leire.

Al tanto de todo estaban los profesores de cada uno de los centros participantes. «Este tipo de iniciativas son muy importantes porque la actividad física es vital para mantener la salud y hay que concienciar a la población. Además aquí se ve que la Educación Física ha evolucionado como enseñanza y que la profesionalidad ha aumentado en beneficio de los alumnos. Ya no es como antes», afirma David Martínez, que da clases en el Auseva.

El deporte, como reconoce Tomás González, alumno de segundo de la ESOdel Auseva, también es un antídoto contra uno de los hábitos más extendidos entre los jóvenes. «Mientras estamos haciendo algún tipo de actividad física no estamos con las consolas ni con los móviles. Hay que jugar con los amigos y hacer deporte», proclama.

Además de todas las actividades citadas anteriormente, en el Paseo del Bombé también hubo juegos tradicionales y zumba para poner a bailar a todos los estudiantes a ritmo del «Torero» de Chayanne o «Superestrella» de Aitana. En la jornada de ayer también participaron algunos ancianos de la residencia Santa Teresa, que se integraron en las actividades del Dolores Medio.

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En el Paseo del Bombé estuvo la consejera de Educación, Eva Ledo, que aplaudió la iniciativa. «Es una actividad que despeja la mente, que potencia un estilo de vida saludable y que hace que el bienestar emocional fluya hacia el camino que tiene que fluir». La concejala de Deportes en el Ayuntamiento, Conchita Méndez, también se sumó a la fiesta.«Lo que se pretende es que todos los centros tengan un día de confraternización y de hacer visible en la calle la importancia de hacer deporte, algo que se ha vuelto a conseguir", subraya Méndez.