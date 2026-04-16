Los alumnos del colegio Santa Teresa crean sus empresas
El proyecto, que empezó a principios de curso con una visita a la Cámara de Comercio, concluye con la presentación de los negocios
Trece empresas, formadas por equipos de cuatro alumnos del colegio Santa Teresa de Jesús, presentaron sus productos en el patio. Cada uno en un stand en el que se cuidó desde la rotulación hasta los artículos de marketing dirigidos a captar clientes. Los proyectos, en los que los escolares de 5.º de Primaria llevan trabajando desde octubre, fueron dados a conocer, primero, a representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo y a empresarios, y ya por la tarde, a las familias de los alumnos.
«Los proyectos están muy bien. Los diferentes grupos han distribuido el trabajo, se han organizado y han planificado cómo vender», destacó Nacho Iglesias, director del Área de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Oviedo. La iniciativa puesta en marcha por el colegio Santa Teresa de Jesús (Teresianas), añadió, «puede servir a los alumnos para su futuro laboral y no solo para los que decidan crear una empresa».
La jornada comenzó con un desayuno empresarial, seguida de la visita a los stands para que los diferentes equipos explicasen sus proyectos. El programa del día incluyó una mesa redonda. «¿Dónde está ubicada la panadería?», preguntó el representante de la Cámara de Comercio de Oviedo. «Tenemos varios locales del Horno Teresiano. Yprevisiones de crecer», respondieron los estudiantes responsables de la iniciativa.
El proyecto, que tenía como objetivo descubrir el mundo empresarial, se inició con una visita de los escolares a la entidad cameral, donde, dijo Claudia Pieruz, directora de Infantil y Primaria del centro, «recibieron formación». «Nos prepararon hasta un escape room», resaltó el profesor Luis García, coordinador de la actividad junto con Jonathan Morán.
Trece proyectos
«En la Cámara de Comercio nos contaron cosas fundamentales para crear una empresa», comentaron Jorge y Enma, alumnos encargados de explicar el proceso. Después llegaría una visita a instalaciones centrales de Masymas. A continuación, se conformarían trece grupos con otros tantos proyectos. Se formó desde una empresa de diseño de coches hasta una peluquería especializada en peinados ‘exóticos’, «Exotic look».
La directora general del colegio Santa Teresa de Jesús, Beatriz Flórez, resaltó en la bienvenida a los asistentes que, con este proyecto, los escolares «no verán a las empresas como algo lejano».
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