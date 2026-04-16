Atención conductores: cortes de tráfico en varios puntos de Oviedo por la celebración de una prueba de ciclismo paraolímpico

La Jefatura de la Policía Local de Oviedo informa de que el próximo sábado 18 de abril se celebrará la Copa de España de Ciclismo Paralímpico, una competición deportiva oficial de ámbito nacional en la que participan deportistas con discapacidad en distintas categorías y modalidades. La prueba se desarrollará entre las 15.30 y las 19.00 horas, con salida en la calle Ángel del Río Uribe y recorrido por Navia, la glorieta Olímpica, el Paseo de la Florida, la glorieta del Deporte Adaptado y la calle Orlando Sanz Álvarez, hasta la glorieta de las Campas.

Con motivo de la celebración del evento, será necesario establecer el corte al tráfico rodado en todo el recorrido entre las 14.30 y las 19.00 horas, así como en las vías adyacentes, donde se podrán registrar afecciones puntuales. Desde el Ayuntamiento se recomienda a los vecinos que necesiten utilizar sus vehículos durante ese intervalo que los retiren de sus garajes con la suficiente antelación, con el fin de evitar problemas de movilidad. En el caso de la zona de Las Campas, la circulación se realizará exclusivamente a través de la calle Fuente de la Plata, tanto de entrada como de salida hacia el centro de la ciudad.

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Asimismo, el desarrollo de la prueba implicará el desvío de las líneas de transporte público urbano (TUA), que verán modificados sus recorridos habituales durante varias horas. Las autoridades municipales recuerdan la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y del personal colaborador dispuesto por la organización, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de esta prueba deportiva de carácter nacional.