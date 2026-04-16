El Ayuntamiento examinará las declaraciones de bienes del asesor de Urbanismo recién dimitido y en tres meses tomará la decisión de si lleva el asunto a la Fiscalía

La investigación interna para analizar la denuncia contra el recién dimitido asesor de Alcaldía en materia de Urbanismo, Ignacio Morales, ya está en marcha. La junta de portavoces se reunió este jueves de forma extraordinaria para poner en marcha todo el procedimiento. El director de la asesoría jurídica pidió acceso a las declaraciones de actividades y posibles causas de incompatibilidad presentadas por el afectado y en tres meses se tendrá que tomar una decisión: bien acudir a Fiscalía si se ha encontrado algún indicio o archivar las pesquisas.

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento recibieron hace dos días la denuncia. En ella, detalló la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, se relataba la situación de una persona, que no ha desvelado sus datos, a la que aconsejaron que "si acudía a un despacho de arquitectos, su proyecto tendría prioridad sobre el resto porque Morales estará encima de este asunto". El mismo día que recepcionaron el documento, el Alcalde "lo cesó fulminantemente", detalló el líder de los socialistas, Carlos Fernández Llaneza.

Ambos concejales comparecieron este jueves públicamente. El portavoz del principal grupo de la oposición exige que en estos tres meses se tiene que "disipar cualquier duda alrededor de un área tan sensible" como es la de Urbanismo. "Nosotros ya manifestamos nuestra preocupación de que no se ha cubierto la plaza del dimitido director general de Urbanismo y ahora esperamos que esta investigación sea ágil".

También pidió que el proceso sea lo más transparente posible porque "estarán vigilantes para ver cómo transcurren los hechos". De igual forma, Llaneza puso en valor que el Alcalde cesó "ese mismo día" al investigado. "Hay una causa efecto más que clara y vuelvo a mostrar mi preocupación por lo que está sucediendo en urbanismo".

Por su parte, Peralta fue un paso más allá. Considera que la investigación interna es insuficiente a la hora de abordar este asunto. "Desde Vox solicitamos la creación de una comisión de investigación sobre el área de Urbanismo y Licencias porque lo que estamos conociendo en los últimos días no se puede despachar con un simple procedimiento. No estamos ante un hecho aislado; existe una denuncia que afecta a un cargo de confianza del Alcalde". También calificó este asunto como "muy grave".

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IU-Convocatoria por Oviedo mostró su postura a través de una nota de prensa. El grupo liderado por Gaspar Llamazares considera que la investigación interna es el "camino correcto y necesario" ante unos hechos de "especial sensibilidad". Desde su punto de vista, el Ayuntamiento debe de actuar "con total rigor desde el primer momento activando todos los mecanismos disponibles para esclarecer lo ocurrido". "Confiamos plenamente en el trabajo de los servicios municipales y que esta investigación se desarrolle con máxima transparencia, garantías y celeridad, permitiendo conocer con claridad los hechos y depurando las responsabilidades que correspondan".