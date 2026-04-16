Carmen Alfonso reivindica la vigencia de Dolores Medio «más allá de ‘Nosotros los Rivero’»

La primera conferencia del ciclo sobre Dolores Medio, coordinado por Marta Pérez Toral, abrió este jueves en el Ridea su programa con una mirada que invita a revisar la obra de la autora más allá de su título más conocido. Bajo el lema «Dolores Medio, más allá de Nosotros los Rivero», la sesión inaugural corrió a cargo de Carmen Alfonso García, catedrática de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras.

Durante su intervención, la profesora abordó distintas claves de la trayectoria literaria de la escritora ovetense, reivindicando la amplitud y vigencia de su producción. El acto reunió a numeroso público interesado en la figura de Medio, entre el que se encontraba la especialista, amiga de la autora, Carmen Ruiz-Tilve.

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La jornada se completó con una pequeña exposición de libros que permite recorrer parte de la obra de Dolores Medio y contextualizar su legado dentro de la literatura española contemporánea.