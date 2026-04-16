Educación reconoce que el colegio especial de Montecerrao nace pequeño: "Cada día hay más alumnado con estas necesidades"
La consejera Eva ledo afirma que el Principado contempla no cerrar Latores una vez que se abra el nuevo equipamiento: "Dispondremos de una instalación mayor, pero que igual no es tan grande como se necesita", señala
El Gobierno regional atenderá las demandas de las familias y de la dirección y acometerá obras de mejora en las instalaciones que ahora están en funcionamiento
El nuevo colegio de educación especial que se está construyendo en Montecerrao, con capacidad para 240 alumnos, nace pequeño. La consejera de Educación, Eva Ledo, reconoció este jueves en Oviedo que, "por desgracia", este tipo de necesidades "cada vez va en aumento" y que por eso el Principado está estudiando mantener abierto el centro de Latores para que conviva con el nuevo equipamiento una vez que entre en funcionamiento. "Dispondremos de una instalación mayor, pero que igual no es tan grande como se necesita para atender las necesidades" , explica la responsable de Educación.
Aunque aún no está decidido, la posibilidad de que ambos centros funcionen al mismo tiempo es más que probable. "Tenemos que estudiarlo bien, pero está contemplado. Si vemos que Montecerrao no da respuesta a todo el alumnado hay que buscarla y esa es una de las posibilidades", asegura Eva Ledo.
La consejera de Educación asegura que hará todo lo que esté en su mano para cubrir las demandas de las familias con hijos que tienen necesidades especiales. En este sentido, Eva Ledo adelantó que ya está en fase de licitación un contrato para cubrir algunas de las deficiencias que existen en el colegio de Latores. "Entre otras cosas, se van a mejorar las condiciones de accesibilidad interna, se habilitarán sistemas de emergencia y se arreglarán los toldos que cubren las ventanas y protegen a los alumnos del calor", señala Ledo. Además, "este verano se atenderá el problema que sufren con el aparcamiento", añade.
Eva Ledo afirma que está en contacto directo con la dirección y con las familias de Latores y que también les ha prometido estar muy vigilante para que las obras del nuevo colegio de Montecerrao se terminen en tiempo y forma. "Me he comprometido a vigilar que la obra no se alargue más de lo que tenemos establecido en la contratación. Finaliza a finales del 2027 y vamos a perseguir de cerca que se cumplan los plazos para que la actividad comience el curso 2028-2029", subraya.
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