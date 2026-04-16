Una exposición de Marga Sancho inaugura la nueva etapa del Espacio de arte 2 Ajolotes, en la calle del Peso

El Espacio de arte 2 Ajolotes estrena nueva etapa este próximo domingo con la inauguración de una exposición de la artista Marga Sancho en la calle del Peso, en el escaparate y entrada de lo que era la Librería Polledo, que echó el cierre en abril de 2024 tras 72 años ligados a la vida cultural de Oviedo.

El colectivo de artistas Dos Ajolotes se despidió a finales del año pasado de un pequeño local que les había servido de base de en la calle Pozos, pero entonces ya miraba al futuro con la ilusión de “mantener viva la llama cultural en el Antiguo”. Una ilusión que se hará realidad este domingo con la exposición “La partitura de lo imposible”con obras de Marga Sancho, una de las artistas que forma parte del colectivo Dos Ajolotes, una asociación sin ánimo de lucro que se financia mediante las cuotas de sus socios para cubrir los gastos del local y las presentaciones artísticas, ya que no se trata de una galería comercial al uso. En Dos Ajolotes el importe de cualquier obra que se vende es íntegro para su autor.

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La nueva exposición de Marga Sancho ofrece obras de fondo negro y blanco, en las que busca la belleza de lo auténtico y a través de las que expresa que “aunque el arte no puede atrapar la realidad por completo, sí puede capturar el latido de su movimiento” así como “la conexión profunda” con los paisajes mentales. La artista, con taller en Las Campas, defiende que cada creador “debe, ante todo, tocar su propia partitura” al enfrentarse a un lienzo. Esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo 24 de mayo en el escaparate de la antigua Librería Polledo, un local donde el grupo hostelero Divenire, de Edén Jiménez, que ya gestiona La Esquina del Peso, pretende impulsar un proyecto ligado a la cultura y las artes.