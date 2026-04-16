Fallece a los 81 años Mauro Álvarez, el escultor que dio rostro eterno a "La Regenta" en Oviedo

Oviedo despide a uno de sus nombres propios en el arte público contemporáneo. El escultor ovetense Mauro Álvarez Fernández falleció este miércoles, 15 de abril, a los 81 años de edad, dejando tras de sí una obra inseparable ya del paisaje urbano de la ciudad y, sobre todo, de la memoria colectiva de varias generaciones de ovetenses.

Autor de piezas tan reconocibles como la estatua de "La Regenta", situada en la plaza de la Catedral, Álvarez fue uno de esos artistas que, sin estridencias, lograron que su trabajo trascendiera el ámbito estrictamente escultórico para convertirse en símbolo. Su figura de Ana Ozores, instalada en 1997, es hoy uno de los iconos más fotografiados de Oviedo y una parada obligatoria para visitantes y turistas.

Hace ahora poco más de tres años, con motivo del 25 aniversario de la instalación de la obra, el propio Álvarez regresaba a contemplarla con una mezcla de orgullo y pudor. “No creció nada, pero sigue siendo muy guapa”, bromeaba entonces el escultor, restando importancia a una creación que, como él mismo defendía, dejó de pertenecerle en el mismo momento en que salió de su taller. “Pasó a ser de todo Oviedo”, resumía con esa naturalidad que marcó tanto su carácter como su trayectoria.

Aquel encargo, impulsado por el entonces alcalde Gabino de Lorenzo, supuso un punto de inflexión en una carrera ya consolidada. Poco después llegarían otras piezas igualmente integradas en la vida cotidiana de la ciudad, como “El Violinista”, frente al Auditorio, o “La torera”, en el Campo San Francisco. Obras que, sin buscar protagonismo, acabaron encontrándolo.

Discípulo y admirador de nombres como Francisco Toledo, Magín Berenguer o Paulino Vicente, Álvarez desarrolló una trayectoria marcada por la versatilidad y la constancia. Incluso en los últimos años, ya septuagenario, seguía activo en su taller de la calle Magdalena, entregado a nuevos trabajos con la misma curiosidad de siempre.

Su obra más universal, la dedicada a la novela de Leopoldo Alas 'Clarín', ha sido testigo silencioso de miles de fotografías, encuentros y también de alguna que otra anécdota, desde actos institucionales hasta episodios de vandalismo que el propio autor relativizaba. “Lo importante es que la gente quedó contenta y La Regenta aquí sigue”, afirmaba entonces, en una frase que hoy adquiere un tono inevitablemente más hondo.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio Los Arenales, en Oviedo, donde este viernes, a las cinco de la tarde, se oficiará la celebración de la Palabra antes de su incineración. Su esposa, Clementina González Cabal; su hijo, Mauro; y el resto de su familia han pedido una oración por su alma.

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Oviedo pierde al artista, pero conserva intacta su obra. Allí seguirá, en la plaza de la Catedral, esa joven de bronce que no envejece, mirando de frente al tiempo como si nada hubiera pasado. Quizá porque, en cierto modo, no ha pasado. Porque hay esculturas —y autores— que terminan por quedarse.