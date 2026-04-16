La Federación de Atletismo bendice la futura pista cubierta de Oviedo: «Es una perla»

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, aseguró ayer que la futura pista cubierta de Prados de la Fuente será «una perla» capaz de «atraer grandes competiciones e impulsar la cantera asturiana de atletas», aprovechando su presencia en la capital para la Gala del Atletismo Español de este sábado, donde recorrió las obras del complejo junto al alcalde, Alfredo Canteli, y parte del equipo municipal.

El dirigente recordó que «esto es ya casi una realidad» y subrayó la versatilidad de una instalación que permitirá albergar «citas nacionales e internacionales», al tiempo que servirá en el día a día a escuelas y clubes, ampliando la base de practicantes y «fortaleciendo el tejido deportivo regional» con especial incidencia en jóvenes y veteranos.

Chapado, que ya conoció el primer proyecto hace cuatro años, incidió en la complejidad de la obra y en su valor estratégico, convencido de que atraerá más niños y niñas y generará impacto en salud, economía y práctica deportiva más allá de la competición, en un entorno que calificó como «el más bello para una instalación atlética en España».

Por su parte, el alcalde, Alfredo Canteli, destacó que la infraestructura «empieza a despegar» con los muros laterales ya visibles y agradeció el respaldo federativo para adaptar el recinto a grandes campeonatos, convencido de que Oviedo ganará una referencia nacional e internacional cuando la obra, dijo, sea realidad en un plazo de «entre ocho y doce meses».

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La visita, junto a los concejales Nacho Cuesta y Conchita Méndez y técnicos municipales, constató el avance de una actuación llamada a transformar Ciudad Naranco en un polo deportivo abierto también al uso vecinal y cotidiano diario.