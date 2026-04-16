Así es el "inicio del despegue" de uno de los barrios más poblados de Oviedo: dos nuevas manzanas, mejores accesos y más parque

Donde durante años crecieron la maleza, los baches y la sensación de abandono, hoy se abre un espacio ordenado, transitable y lleno de vida. La plaza de Juan Pablo II y el entorno del Archivo Donde durante años crecieron la maleza, los baches y la sensación de abandono, hoy se abre un espacio ordenado, transitable y lleno de vida. La plaza de Juan Pablo II y el entorno del Archivo Histórico, en Ciudad Naranco, han dejado atrás su pasado degradado para convertirse en uno de los nuevos puntos de encuentro del barrio tras la urbanización recepcionada este jueves por el Ayuntamiento, en una visita encabezada por el Alcalde, Alfredo Canteli. La actuación, impulsada por las promotoras Fomex y Proinfer, diseñada por el estudio F5Works y ejecutada por Boprisa, ha supuesto una inversión de 900.000 euros y marca «el inicio del despegue» del barrio, con la creación de dos nuevas manzanas en las que se construirán en el corto plazo tres bloques 135 pisos, y se desarrollará una cuarta parcela a medio plazo. «Hemos dado un paso muy importante con la recepción de esta obra, culminando un proceso que ha supuesto un claro ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede contribuir de manera decisiva al desarrollo de nuevas zonas urbanizables», destacó el regidor.

La intervención, iniciada en 2025, ha permitido reordenar por completo este ámbito urbano, ampliando el parque infantil existente, generando una zona de gerontogimnasia y mejorando de forma notable la accesibilidad a la plaza de papa. Las obras han incluido la urbanización de la calle Belarmino Cabal hasta su conexión con Quevedo y de Acisclo Muñiz Vigo hasta su enlace con Belarmino Cabal, resolviendo así uno de los puntos con más barreras arquitectócnicas del barrio. Donde antes había un paso estrecho, con firme deteriorado y escasa seguridad para peatones, ahora se despliega un entorno accesible y pensado para mejorar el día a día vecinal.

A pie de calle, la transformación se percibe con claridad. Olvido Fernández, de 85 años y vecina del barrio desde hace más de seis décadas, no ocultaba su sorpresa al contemplar el nuevo aspecto del entorno. «Está precioso, estoy encantada con poder pasear por un sitio por el que antes no había ni quien pasara», explicaba, recordando cómo durante años atravesaba la zona entre «matorrales y árboles» para acudir a su trabajo.

También Alba Ferreiro y Toña González valoran positivamente la intervención, especialmente la nueva rampa que conecta la plaza con el espacio urbanizado. «Es un cambio enorme para bien», apuntaba la primera, mientras que la segunda destacaba que ahora ya no es necesario «rodear por el ambulatorio como antes». Ambas coincidían en que la mejora es notable, aunque reclaman que las inversiones continúen en el barrio. «Ahora necesitamos un paseo peatonal junto a las vías», señalaban mientras pasean acompañadas por el pequeño Enol.

Durante su visita, Canteli puso el acento en el alcance de la transformación y en su impacto directo sobre la vida diaria del barrio. «Esta actuación ha permitido una auténtica transformación de la zona, que hoy se presenta como uno de los espacios más atractivos y cuidados de Oviedo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y reforzando el atractivo de la ciudad», señaló. El alcalde también avanzó los siguientes pasos previstos en el desarrollo del ámbito, subrayando que la urbanización es solo el inicio de una intervención más amplia. «Esperamos, además, que muy pronto pueda iniciarse la construcción en los solares que han quedado disponibles, completando así el desarrollo de este entorno y generando nuevas oportunidades», añadió.

Pista polideportiva

El proyecto, al que se sumará una pista polideportiva en el parque infantil a través de una inversión municipal, tiene detrás una larga tramitación que se remonta a antes de la crisis económica, cuando se planteó la transformación de una antigua área industrial que con el paso de los años fue cayendo en el abandono. Edificaciones deterioradas, problemas de ocupación y un entorno inseguro marcaron durante años la imagen de este espacio, situado a escasos metros de una zona de juegos infantiles. El derribo de varios inmuebles en 2023 permitió despejar el terreno y sentar las bases de una actuación que ha ido adaptándose a las nuevas necesidades urbanas hasta su ejecución definitiva.

«Está precioso», celebran los primeros en pasear por las nuevas calles

Como parte del proyecto, la promotora Fomex ha donado diversos aparatos de gerontogimnasia que ya han sido instalados en la plaza de Kike Gómez Aces, junto al centro de salud. Estos equipamientos amplían la oferta de uso del espacio público y están dirigidos especialmente a la población mayor de Ciudad Naranco y Prados de la Fuente, reforzando el carácter integrador de la intervención.

La actuación urbanística abre ahora una nueva etapa con el desarrollo residencial de los terrenos resultantes. Está prevista la construcción de cuatro edificios que sumarán un total de 135 viviendas. Tres de ellos serán promovidos por Fomex, que prevé iniciar en breve las obras del primero, el denominado Edificio Ferreros I, en cuanto obtenga la licencia municipal, cuya concesión se espera de forma inminente. Este primer inmueble contará con 51 viviendas, de las que ya se encuentran reservadas alrededor del 80%, y su construcción ha sido adjudicada a la empresa San José. La promotora trabaja ya en la planificación de las siguientes fases.

El alcalde también quiso tener palabras de reconocimiento para las empresas implicadas en el proceso. «Quiero agradecer de forma sincera a la promotora Fomex su implicación y compromiso a lo largo de todo este proyecto», afirmó durante el recorrido, en el que estuvo acompañado por el concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Nacho Cuesta, y representantes de las distintas firmas y estudios que hicieron posible la conversión de las parcelas abandonadas en zonas de paseo y mejores conexiones en torno al Archivo Histórico.

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La renovación de la plaza del Papa y su entorno se integra así en un proceso más amplio de transformación de Ciudad Naranco, donde la recuperación de espacios degradados y la generación de nueva vivienda empiezan a dibujar un nuevo paisaje urbano. Un cambio que, más allá de las cifras, se mide ya en el uso cotidiano de unos espacios que han dejado de ser un problema para convertirse en oportunidad para el disfrute de la comunidad.