Ivana Rodríguez, cuñada de Cristiano Ronaldo, dona los 100.000 euros de su premio de Top Chef a la asociación El Ángel de Javi de Oviedo
La hermana de Georgina Rodríguez espera ayudar a que los once niños españoles con el Síndrome de Nedamss para que puedan "seguir creciendo"
Sumamente emocionada Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez y cuñada de Cristiano Ronaldo, donó este miércoles los 100.000 euros de su premio como ganadora de 'Top Chef' a la asociación El Ángel de Javi. Esta entidad busca reunir los 1,5 millones de dólares que cuesta la terapia génica contra el síndrome de Nedamss, que poco a poco le está afectando al habla, la movilidad y la respiración de este pequeño ovetense de ocho años.
"En España hay once niños con esta enfermedad y están muy malitos. Con esta cifra espero ayudarles tanto a ellos como a sus padres y que los niños puedan seguir creciendo. Todos se van a curar muy pronto", deseó la residente en Gijón ante la presentadora del programa, Paula Vázquez, y los jueces que la proclamaron vencedora: los prestigiosos chefs Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross.
Este solidario gesto fue acogido con suma alegría por la presentadora. "Eres maravillosa", le dijo sumamente emocionada. También, Belén Esteban la felicitó y el resto de participantes del concurso aplaudieron este momento que sirvió de broche para este programa que tuvo una duración de diez semanas en los que Rodríguez ha impresionado a todos.
La final la disputó contra el cantante gallego y exconcursante de 'Operación Triunfo' Roi Médez. La prueba consistió en la elaboración de veinticinco pequeños pasteles repartidos en cinco unidades de diferentes especialidades. Por un lado, elaboraron mini pavlovas y trufas. Por el otro, raciones de la tarta de San Marcos y tartaletas con frutas. Para las restantes tenían que tirar de creatividad. Rodríguez se decantó por un bizcocho acompañado de un bombón de trufa. Todo ello le llevó dos horas y media de elaboración.
La aspirante presentó su bandeja de dulces con el nombre "Puente Pacífico: sakura, hakushu, haba tonka y maracuyá". Cada sabor conquistó al jurado. "Está muy rico", le decían en cada una de las valoraciones. Tras un tenso momento mientras el jurado tomaba la decisión final, Paula Vázquez leyó el veredicto que le hizo merecedora de una chaquetilla y del premio con las letras de 'Top Chef'. "Es la primera vez que gano algo en mi vida y quiero morder el trofeo como lo hace Rafa Nadal". Dicho y hecho.
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