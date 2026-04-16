Jörg Völlnagel, director de la Isla de los Museos de Berlín, habla en el Bellas Artes: "Los museos pueden contribuir a comprender mejor nuestro mundo"

El ciclo de conferencias "Asturias Global", organizado por el Museo de Bellas Artes de Asturias con la colaboración de la Cámara de Comercio de Oviedo, trae hoy a Oviedo al historiador del Arte y director de la Isla de los Museos de Berlín, Jörg Völlnagel. En acto tendrá lugar en el edificio Ampliación, comenzará a las 19.00 horas y está dirigido y abierto a todo el público.

¿Cómo ha evolucionado su relación profesional con la Isla de los Museos de Berlín?

Llevo más de dos décadas trabajando para los Museos Nacionales de Berlín. Al principio fui conservador asistente, luego comisario de proyectos de exposiciones temporales y, finalmente, ocupé diferentes puestos en la Dirección General.

¿Qué retos afrontan hoy los museos europeos? ¿Conectar con nuevos públicos, con los jóvenes?

La competencia, sobre todo en lo que respecta a las ofertas visuales y la era digital, es enorme. Ante la supuesta disponibilidad permanente de la información, la visita física al museo debe volver a resultar atractiva. Los museos ya no pueden confiar en un público tradicional de clase media culta, para el que la visita al museo era prácticamente una obligación. Nuestra tarea principal es dirigirnos a públicos más jóvenes y alejados de los museos, atraerlos. Este enfoque estratégico, aún bastante nuevo, incluye programas específicos, iniciativas educativas y colaboraciones. Para muchos museos, es una cuestión de supervivencia. No hay ninguna cuestión más importante para un museo.

¿Qué lecciones pueden extraer en materia de gestión e incluso de proyección internacional museos regionales como el de Asturias de grandes centros de arte como la Isla de los Museos?

Podemos aprender unos de otros. Los museos regionales suelen tener un fuerte vínculo con su público; en Berlín, en cambio, tenemos que esforzarnos para que los berlineses nos sigan siendo fieles y para que nuestros museos no atraigan únicamente turistas. Nosotros contamos con casi 200 años de historia con objetos de colección de todo el mundo. La dimensión global, el amplio horizonte, también de cara a un público muy internacional, es sin duda un tesoro de experiencia que podemos compartir.

¿Cómo está afectando la digitalización ?

Esto también supone un verdadero reto. La digitalización de los museos, en todos los ámbitos, es inevitable. Como museo, es imprescindible estar conectado digitalmente; de lo contrario, se pierde el contacto con cualquier red. Las bases de datos de los museos son hoy en día imprescindibles. Tampoco debemos dar la impresión de que todo lo que tenemos que ofrecer se puede encontrar en la red. Google Arts & Culture nos superaría en ese aspecto. Una visita al museo, el encuentro con las obras de arte físicas, es algo incomparable.

¿Qué papel desempeña el patrimonio artístico en la construcción de la identidad y el desarrollo cultural de un territorio?

Vivimos en un mundo interconectado a escala global, una aldea global. Al mismo tiempo, existe la idea de la Europa de las regiones. Los museos y sus colecciones específicas están vinculados a un lugar concreto y reflejan la geografía cultural de una región determinada. Esto no solo se refiere al patrimonio artístico en sentido físico, sino también al patrimonio inmaterial, a la tecnología y la artesanía, a menudo especialmente determinantes de la identidad de determinadas regiones. En el mejor de los casos, todo esto se refleja en un museo. Cada museo puede y debe tener su propio carácter. Puede ser de enorme importancia para la memoria cultural y el atractivo cultural de una región. A mucha gente le gusta ir a los museos y les gusta visitar diferentes museos en diferentes lugares, para dejarse sorprender una y otra vez.

Usted ha dedicado gran parte de su carrera al estudio del "Splendor Solis", ¿nos explicaría qué es y cuál es su trascendencia?

Noticias relacionadas

"Splendor Solis" o "Esplendor del Sol" es un manuscrito ilustrado de alquimia en lengua alemana del siglo XVI que, por sus magníficas ilustraciones fantásticas, ha sido descrito como la obra más bella de la alquimia. En esencia, se trata de un ciclo de imágenes que describe el enfoque creativo de la alquimia mediante recursos visuales. Los alquimistas eran observadores muy minuciosos de la naturaleza. La fabricación de oro artificial no era más que un símbolo, muy poderoso. Con la Ilustración se descartó la alquimia como engaño y brujería. Hoy, sin embargo, las formas de pensar más primitivas están recuperando importancia, las visiones del mundo ilustradas están llegando a sus límites. En este contexto la alquimia adquiere un nuevo significado. Los museos pueden contribuir a comprender mejor nuestro mundo; en nuestra sociedad altamente tecnificada, esto es quizás más importante que nunca. El arte y la cultura pueden dar respuestas que muchas personas anhelan y los museos pueden ser, sin duda, laboratorios de nuestros mundos modernos.