Oviedo reforzará el tejido cultural con ayudas de 200.000 euros: "Si lo logramos la distinción internacional, la ciudad cambiará radicalmente"

Oviedo reforzará el tejido cultural y creativo con una línea de ayudas de 200.000 euros. La convocatoria se pondrá en marcha el 1 de julio y el objetivo es apoyar todos los proyectos que se pondrá en marcha a lo largo de este año. Este fue el anuncio que el director de la candidatura a Capital Europea de la Cultura, Rodolfo Sánchez, hizo en la tarde de ayer durante el primer encuentro que el equipo hizo con los carbayones tras superar la primera fase. La folixa tuvo lugar en la plaza de Trascorrales.

Uno de los retos que se marca el grupo de la Capitalidad para estos ocho meses de intenso trabajo –la decisión final se conocerá en diciembre– es acercarse al sector creativo. Muestra de ello fue este gran acto donde se repasaron las conclusiones del jurado que fueron publicadas esta misma semana. Sánchez resaltó que el panel de expertos «valora la amabilidá como la gran apuesta» y sus comentarios «benefician mucho a Oviedo» porque «apoyan nuestro relato» y al mismo tiempo han indicado algunos matices «con cierto cariño». Entre ellos, mejorar las ramas de la participación y el voluntariado.

Aristas que el equipo ya tiene en mente resaltar para resultar ganadores. «Si lo logramos la distinción de Capital Europea de la Cultura, la ciudad cambiará radicalmente en la forma de gestionar y de convivir porque habrá una visión más regional y menos localista», auguró tras las preguntas que le hizo le presentadora del acto, la comisaria Marta Fernández Silverio.

Asistentes a la gran folixa. / Guillermo García / LNE

Esta folixa cultural fue la segunda ocasión en la que compartieron escenario las dos codirectoras artísticas, Paula Mota y Zoe López. La primera destacó que el trabajo que hay que hacer en esta segunda fase es «demostrar que Oviedo tiene una idea de dimensión Europea y se conecta con todo el mundo». Algo que no es fácil. El equipo tiene tres meses para la redacción de todos los textos que se incluirán en el nuevo dossier de cien páginas y también hay que enseñar a los ciudadanos que la Capitalidad «no es una muestra bonita» de los artistas locales. «Es un proceso mucho más complejo porque es transformador», dijo la que fuera coordinadora de la candidatura de Évora, que consiguió ganar la distinción que Portugal ostentará el año que viene.

Por su parte, López reveló que «sufre» por no poder compartir las «claves de la candidatura» pero el competitivo proceso obliga a guardarse secretos para no dar pistas a los competidores. También la presentadora resaltó que uno de los grandes proyectos que se llevará a cabo es la conversión de La Vega en la fábrica «de la amabilidá» y aclaró que la Capitalidad cultural «no es una campaña turística sino una oportunidad para fortalecer el tejido cultural y conectarlo con Europa».

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Entre los asistentes a la folixa estuvo una amplia representación del equipo de comisarios que han jugado un papel fundamental durante la primera fase y continuarán trabajando intensamente en los ocho meses que quedan hasta la decisión final. También acudieron artistas como Elena Rato, Alicia Bango, Lucía y Juan Falcón, Cristina Gestido y Ricardo Villoria, junto al profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo, José Errasti, el diputado por el PP José Luis Costillas, el exrector Juan Vázquez en representación de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, junto a los promotores Enrique Granda y Yolanda Lobo y la concejala de Hacienda de Langreo, Marina Casero. La jornada finalizó con la actuación de Tania Pereira.