Oviedo refuerza sus servicios municipales con 64 nuevos trabajadores: "Espero que trabajen con mucho cariño"
Se distribuirán en distintos departamentos clave, con especial refuerzo en áreas como Servicios Sociales, Estadística, Educación y Personal
El Ayuntamiento de Oviedo ha reforzado varios de sus servicios municipales con la incorporación de 64 nuevos auxiliares administrativos, que han tomado posesión este 16 de abril en un acto oficial celebrado en el Salón de Plenos. La bienvenida institucional estuvo presidida por el alcalde, Alfredo Canteli, junto al área de Personal que dirige el concejal Mario Arias.
Durante la recepción, Canteli se dirigió a los nuevos empleados públicos subrayando la importancia de su labor dentro de la administración local. El regidor les animó a implicarse en su trabajo diario y destacó el valor del servicio público. "Espero que se sientan orgullosos de pertenecer a este Ayuntamiento y que trabajen con mucho cariño".
Los auxiliares administrativos se distribuirán en distintos departamentos clave, con especial refuerzo en áreas como Servicios Sociales (8 efectivos), Estadística (6), Educación y Personal (5 cada uno), así como en Licencias, Registro o Impuestos y Tasas, entre otros. También se verán beneficiados servicios como Bibliotecas, Turismo, Medio Ambiente, Contratación o Tesorería.
Con esta incorporación, el Consistorio busca mejorar la atención al ciudadano y agilizar la gestión interna en múltiples áreas. La llegada de este nuevo personal supone un impulso para la estructura administrativa municipal, en un contexto en el que el Ayuntamiento pretende reforzar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos que presta a la ciudadanía.
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