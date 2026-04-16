Peio H Riaño: "El expolio de arte de la posguerra superó al de las tropas napoleónicas"

En "Marquesa. El mayor robo de arte de la historia de España" (Machado Libros) el historiador del Arte y periodista Peio H Riaño reconstruye una enorme trama de saqueo de obras de arte durante la posguerra española que, según sostiene, "superó incluso el perpetrado por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia". Ha rastreado archivos judiciales y expedientes olvidados y ha compuesto un relato fiel a los hechos con el que aspira a trascender el ámbito académico y llegar a todos los lectores.

La investigación sobre la protagonista de su ensayo, que presentó esta semana en Oviedo, en la librería Matadero Uno, arrancó en 2019, cuando, investigando sobre el expolio de arte tras la Guerra Civil, se topó con una mención del también historiador Arturo Colorado a una dama enigmática, de nombre María Teresa Álvarez Herreros de Tejada. "Lo primero que hice fue buscar en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y encontré una reclamación pidiendo su ingreso en la cárcel Modelo de Barcelona", recuerda Riaño. El hallazgo del expediente vinculado a su causa judicial en Alcalá de Henares –más de 600 páginas que habían quedado en el olvido– le abrió la puerta a toda una trama de expolio y tráfico de obras de arte y a un personaje misterioso.

El autor ha documentado cómo el propio Servicio de Protección del Patrimonio Artístico Nacional, encargado de custodiar los bienes incautados, fue objeto de saqueos internos. Durante sus indagaciones tuvo noticia de que 21 vigilantes participaron en robos sistemáticos y en la venta clandestina de piezas a través de anticuarios. Entre los casos más llamativos cita el de José Tina, que sustrajo miles de obras, incluida las de la Colección Lázaro Galdiano. El sistema franquista favorecía esas prácticas, dado que, según Riaño, bastaba con jurar la propiedad de un bien "por Dios y por el honor" para consolidar su posesión. Además, un decreto firmado por Francisco Franco convirtió a los depositarios en propietarios, dificultando futuras reclamaciones.

Ese es el mundo en que María Teresa Álvarez Herreros de Tejada perpetraba sus fechorías. Riaño empezó teniéndola por una especie de Robin Hood y acabó "aborreciéndola por sus métodos, sus bulos y sus calumnias". El escritor se topó con la denuncia de María Baeza por el robo de un tríptico flamenco, clave en la detención de la protagonista de su libro. Sobre ella todo es muy confuso, no hay seguridad sobre su origen, su estado civil ni sus hijos. Lo que es seguro es que, durante mucho tiempo, se apropió impunemente de las obras expoliadas por el régimen.

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En el ensayo de Peio H Riaño queda patente la implicación de instituciones culturales en el robo de obras de arte tras la Guerra Civil y la falta de una revisión profunda de las colecciones públicas. En este contexto, Riaño destaca la iniciativa pionera del Museo de Bellas Artes de Asturias, el primero de España en realizar un inventario de obras de procedencia sospechosa, del que se encargó Paula Lafuente. Muchas instituciones, objeta Riaño, aún "no han hecho la Transición" y siguen evitando investigar el origen de sus fondos.