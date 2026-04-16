Sacan diez contenedores de obra "de los grandes" llenos de basura de una vivienda de Oviedo

Hasta diez contenedores de obra "de los grandes". Ese es el volumen de basura que se ha llegó a sacar este viernes de una vivienda situada en la calle Álvarez Lorenzana, en la parte baja del Cristo.

En su interior vive una mujer de 56 años con Síndrome de Diógenes que, durante años, había ido acumulando residuos hasta llenar completamente la casa. La basura no solo ocupaba el suelo, sino que se elevaba "hasta el techo", convirtiendo el espacio en un lugar inhabitable. El olor, cada vez más intenso, terminó por traspasar las paredes y llegar incluso a los pisos de enfrente, según cuentan los vecinos de la zona.

Los habitantes del edificio en el que vive la mujer ya llevaban mucho tiempo soportando el hedor, pero todo estalló cuando la puerta del piso quedó abierta y permitió ver el estado de la vivienda. La escena fue suficiente para que se produjera la denuncia y se activara la intervención.

Los operarios tuvieron que acceder equipados con trajes protectores y mascarillas. No solo se retiró basura, sino también muebles y electrodomésticos, ya que en su interior también se acumulaban residuos. Incluso la televisión tuvo que ser retirada. Aun así, el trabajo no ha terminado: se prevé la llegada de al menos tres contenedores más.

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Pese a la limpieza, la mujer ha sido vista de nuevo entrando en la vivienda con bolsas de basura, lo que evidencia la gravedad del problema. Por ello, los servicios sociales se harán cargo de la situación. Una vez finalizada la retirada de residuos, se procederá a la desinfección completa del inmueble.