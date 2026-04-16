Estos son los plazos que Oviedo se marca para organizar los primeros grandes conciertos del Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes de Oviedo encara una nueva etapa con la vista puesta en convertirse en uno de los escenarios musicales predilectos del norte de España. La Junta de Gobierno aprueba este jueves la salida a licitación, por segunda vez, de la concesión del recinto para organizar conciertos y otros eventos no deportivos, con el objetivo de que el equipamiento pueda acoger hasta 25 grandes citas al año a partir de este otoño, entre ellos los conciertos centrales de las fiestas de San Mateo desde 2027.

El movimiento municipal llega después de que el primer concurso, lanzado meses atrás, quedase desierto por la ausencia de ofertas. El revés obligó al Ayuntamiento a revisar las bases y detectar un error clave en el cálculo de la garantía económica exigida a los licitadores, que se había fijado inicialmente en 365.000 euros al computarse de forma incorrecta el uso del espacio todos los días del año. La cuantía, vinculada en realidad a unas 75 jornadas de actividad, será ahora corregida para hacer más viable el contrato.

Desde el área de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, confían en que la nueva convocatoria, que ofrece una concesión de res años con opción a dos más, sí despierte el interés de grandes operadores del sector. La intención es adjudicar el uso del pabellón en un plazo breve —el procedimiento no debería prolongarse más de dos meses una vez puesto en marcha— para que, si se cumplen los tiempos establecidos, el Palacio pueda empezar a programar eventos tras el verano.

Reinaugurado el pasado septiembre tras una reforma de 26 millones, el edificio de Ildefonso Sánchez del Río está llamado a diversificar su actividad más allá del deporte. El plan municipal pasa por consolidar una programación estable que combine conciertos, espectáculos y otras propuestas compatibles con el deporte.

El contrato prevé un mínimo de quince eventos anuales, ampliables hasta diez más, y exigirá a los operadores una sólida experiencia en la gestión de grandes recintos y giras nacionales e internacionales. Además, se busca que la actividad tenga un impacto real en la ciudad, en la atracción de público y el impulso a la oferta cultural local.

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«El objetivo es que Oviedo pueda acoger espectáculos de primer nivel en un espacio emblemático», señalan fuentes municipales. La iniciativa se enmarca en la estrategia de reforzar el dinamismo de la ciudad y posicionarla como referente cultural, en un momento en el que el Ayuntamiento quiere aprovechar el potencial del renovado Palacio como motor de actividad económica y social.