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La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: la Lotería Nacional deja un segundo premio vendido en esta conocida administración

El número agraciado fue el 71.004 fue vendido en Teatinos

Bombos de la Lotería Nacional.

Bombos de la Lotería Nacional. / Lne

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La suerte ha vuelto a sonreír a Asturias en el sorteo de la Lotería Nacional de este jueves. El segundo premio, correspondiente al número 71.004, hizo escala en Oviedo, concretamente en la administración 32 ubicada en el Centro Comercial Los Prados, repartiendo alegría en la capital y 6.000 euros al décimo.

No obstante, el mayor estallido de júbilo se vivió en Langreo, donde la administración número 7 de la calle Santa Eulalia despachó el codiciado primer premio (39.770), dotado con 300.000 euros. El mapa de la fortuna se completó con Catral, Cornellà, Fonsagrada, Mazarrón, Alicante, Vitoria, Sabadell, Santurtzi, Tomelloso, Huesca, El Álamo, Madrid, Écija y Torrent.

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