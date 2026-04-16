¿Tienes ganas de ir de festival? Estos son los artistas que actuarán a finales de junio en Oviedo

El VESU ya tiene cerrado su cartel para su nueva edición, que se celebrará del 26 al 28 de junio. Los conciertos, como en ediciones anteriores, tendrán lugar entre Oviedo y Ribera de Arriba. La cabeza de cartel será María Arnal, la catalana dará en la capital asturiana su único concierto en la región presentando su espectáculo "AMA". Esta es una de las voces más innovadoras del panorama musical contemporáneo, hibrida voz, danza e inteligencia artificial para explorar las fronteras de la canción en vivo, con una mirada feminista y crítica.

Entre las bandas que se suban al Escenario Vibra Mahou estarán "Depresión Sonora", que llegará a VESU para defender su nuevo trabajo "Los perros no entienden internet", un disco que le ha catapultado dentro de la escena independiente de nuestro país. En esta misma línea, Pimp Flaco y Kinder Malo tienen un gran peso en la escena urbana independiente española. Ambos llegan de la mano de "Dora Band", que también dará su primer y de momento único concierto en el Principado.

También se suma a la programación "Puño Dragón", que ha pasado de ser una promesa a consolidarse como una de las realidades más potentes del panorama musical actual. La banda de rock alternativo formada por Rafa Tarsicio (ex-"Tigra"), Germán Mingote ("Mingote"), Manu Huertas ("The Parrots") y Erik Iglesias ("Destino 48") cuenta con un particular imaginario musical que se nutre del rock tradicional, incorporando sonoridades propias de la escena actual. A ellos se une "Mujeres".

El cartel continúa creciendo con propuestas como "Sobrezero" y "Las Petunias". El aire de renovación también llega de la mano de "DenisDenis" que, con "La virtud del alba bajo el brazo", llegan desde Cádiz como muestra del momento que vive la escena independiente española. El cartel del VESU 2026 sigue con Begut, que ya estuvo en el festival como parte de la banda de Carlos Ares, y ahora presenta su primer álbum.

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Desde fuera de nuestras fronteras, y tras un par de años de intensas giras por Reino Unido y Europa, VESU apuesta por el rock crudo y el pop de "Snake Eyes" y el cartel se cierra con "Billy Boom Band". El tercer tramo de abonos de VESU está disponible en la web con un precio de 50 euros.