El 90 cumpleaños del Padre Valdés: el profesor dominico que marcó a decenas generaciones de carbayones

Los cumpleaños del dominico Padre Valdés se celebran a lo grande. José Luis Álvarez Valdés (Figaredo, 1936) soplará en los próximos días las 90 velas y alrededor de cuarenta antiguos estudiantes compartieron con él una comida que sirve de preámbulo para el gran día. El reencuentro tuvo lugar en la sidrería Niza y emocionado se mostró el homenajeado. «Es una satisfacción que los alumnos a los que exigiste disciplina se acuerden de ti. Me demuestran que me quieren», relató.

El dominico dio clases a miles de alumnos. Fue docente durante 49 años. Primero, en el colegio de Oviedo. Después, en La Felguera. Es por ello que dejó huella a niños repartidos por toda Asturias. Cuenta Luismi Suárez, presidente de la asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, que siempre fue un profesor «muy cariñoso y estuvo encima de los chavales animándolos a practicar deporte». Sobre todo, el hockey sobre patines. Gestos que ahora le devuelven con reencuentros que celebran cada dos o tres meses. «Nos reunimos con él, pero en esta ocasión lo hicimos extensivo a más personas ante su 90 cumpleaños».

Una de las preguntas que más le hicieron ayer es cómo se llega a esta edad como un roble. El truco es sencillo. «Hago una vida normal», contestó. Sigue dando misas todas las semanas en diferentes parroquias y camina bastante. En sus paseos es común que tenga numerosas paradas de exalumnos que le saludan cariñosamente. Otro de los trucos es «vivir tranquilo» y disfrutar de cada momento de la vida. Eso hace cuando su teléfono suena y le piden que vaya a algún acto. Ya sea para celebrar el cumpleaños de un antiguo alumno que acaba de cumplir 50 años o para reencontrarse con personas a las que enseñó lecciones de Lengua, Literatura, Latín, Religión o Filosofía. También valores y cómo afrontar una derrota importante o cómo se disfruta cuando ganan un importante torneo. «El padre Valdés es un emblema del colegio». De la primera generación después de la reapertura del colegio tras la guerra civil está Balbino Fernández. Al igual que el dominico, cumplirá 90 años en los próximos meses.

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Todos los presentes se retrataron junto el homenajeado en las escaleras de la céntrica plaza de Juan XXIII. Una instantánea que quedará para el recuerdo tras un emotivo día. n