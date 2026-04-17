El Ayuntamiento de Oviedo busca nuevos taxistas: así puedes obtener el permiso municipal
El periodo para inscribirse estará disponible del 21 de abril al 20 de mayo y el examen se realizará el 10 de junio a las 16.00 horas en el cuartel del Rubín
El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto el plazo de solicitudes para obtener el Permiso Municipal de conductor de auto-taxi, con examen fijado el 10 de junio a las 16.00 horas en la Policía Local del Camino de Rubín número 39. El periodo para inscribirse estará disponible del 21 de abril al 20 de mayo, según recoge la convocatoria oficial.
La prueba podrá realizarse en dos turnos si el número de aspirantes es elevado, con una segunda convocatoria a las 16.45 horas. Los candidatos deberán acudir con el DNI y el permiso de conducción originales. La lista de admitidos se publicará el 8 de junio, apenas dos días antes del examen.
Para participar, los aspirantes deben presentar el permiso de conducir en vigor (clase B o superior), el DNI, un certificado de antecedentes penales y un certificado médico oficial. También se exige una fotografía tamaño carné y el justificante de pago de tasas. El Ayuntamiento subraya la necesidad de facilitar un correo electrónico válido para recibir avisos.
Tras el cierre del plazo de solicitudes, se abrirá un periodo de subsanación entre el 21 de mayo y el 5 de junio para corregir posibles errores en la documentación presentada.
Los resultados provisionales se publicarán el 11 de junio y se abrirá un plazo de alegaciones hasta el 26 de junio. Los resultados definitivos y la entrega de carnés están previstos para el 29 de junio, con lo que se completará el proceso de acceso a la profesión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón