El Ayuntamiento de Oviedo busca nuevos taxistas: así puedes obtener el permiso municipal

El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto el plazo de solicitudes para obtener el Permiso Municipal de conductor de auto-taxi, con examen fijado el 10 de junio a las 16.00 horas en la Policía Local del Camino de Rubín número 39. El periodo para inscribirse estará disponible del 21 de abril al 20 de mayo, según recoge la convocatoria oficial.

La prueba podrá realizarse en dos turnos si el número de aspirantes es elevado, con una segunda convocatoria a las 16.45 horas. Los candidatos deberán acudir con el DNI y el permiso de conducción originales. La lista de admitidos se publicará el 8 de junio, apenas dos días antes del examen.

Para participar, los aspirantes deben presentar el permiso de conducir en vigor (clase B o superior), el DNI, un certificado de antecedentes penales y un certificado médico oficial. También se exige una fotografía tamaño carné y el justificante de pago de tasas. El Ayuntamiento subraya la necesidad de facilitar un correo electrónico válido para recibir avisos.

Tras el cierre del plazo de solicitudes, se abrirá un periodo de subsanación entre el 21 de mayo y el 5 de junio para corregir posibles errores en la documentación presentada.

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Los resultados provisionales se publicarán el 11 de junio y se abrirá un plazo de alegaciones hasta el 26 de junio. Los resultados definitivos y la entrega de carnés están previstos para el 29 de junio, con lo que se completará el proceso de acceso a la profesión.