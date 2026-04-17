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La Banda de música "Ciudad de Oviedo" se va de gira por los centros sociales del municipio

El ciclo arrancará mañana, sábado 18 de abril, en Teatinos y continuará el 25 de abril en el San Claudio

Un concierto de la Banda de Música «Ciudad de Oviedo».

Un concierto de la Banda de Música «Ciudad de Oviedo». / Fernando Rodríguez

Pelayo Méndez

Oviedo

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo anunció una nueva edición del ciclo de conciertos "La Banda en tu Centro", una propuesta que vuelve a apostar por acercar la música en directo a los distintos barrios de la ciudad. La iniciativa, ya consolidada en la programación cultural local, busca reforzar el vínculo entre la Banda de Música Ciudad de Oviedo (BMCO) y el público, llevando su repertorio a espacios de proximidad como centros sociales.

El ciclo arrancará mañana, sábado 18 de abril, en el Centro Social de Teatinos y continuará el 25 de abril en el Centro Social de San Claudio. Tras el parón estival, la programación se retomará el 26 de septiembre en El Cortijo, para seguir el 17 de octubre en Colloto, el 7 de noviembre en Trubia y concluir el 12 de diciembre en Vallobín I. Todos los conciertos están previstos a las 19.00 horas, facilitando así la asistencia de vecinos y vecinas de todas las edades.

Bajo la dirección titular de David Colado Coronas, la BMCO ha preparado un repertorio variado, accesible y de carácter festivo. El programa combina piezas populares con grandes clásicos del repertorio ligero y de baile, en una propuesta pensada para conectar con públicos diversos.

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Entre las obras seleccionadas destacan conocidos pasodobles como "Amparito Roca", "El Gato Montés" o "España Cañí", junto a boleros y ritmos latinos. El público también podrá disfrutar de piezas internacionales como "Tico-Tico", "Sway" o "Alma Llanera", así como de medleys dedicados a artistas y grupos emblemáticos como Mecano, Mocedades, Nino Bravo, ABBA o el Dúo Dinámico.

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