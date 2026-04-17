El Centro Asturiano de Oviedo pone fecha a una de sus citas más tradicionales: "Será una experiencia que deje huella"

El Centro Asturiano ya tiene en marcha una de sus citas más populares: la marcha a pie al Santuario de Covadonga. La cita cumple este año su XLVII edición con una programación que se celebrará los días 17, 23 y 24 de mayo. "Esta es una de las tradiciones más emblemáticas del Club de Campo que, año tras año, reúne a decenas de andarines en una experiencia que va mucho más allá del deporte. Porque esta marcha no es solo recorrer kilómetros: es compañerismo, esfuerzo compartido y conexión con nuestras raíces en uno de los lugares más simbólicos de Asturias", destacan los miembros de la presidencia liderada por Gerardo Martínez Quesada.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 11 de mayo. Todos los interesados se pueden inscribir en las oficinas generales del Naranco y el precio para los socios es de 93 euros. Para los no socios, de 103 euros. El último día tendrá lugar una comida que tendrá un coste de 33 euros para los socios, será tres euros más caro para los no socios y los niños pagarán 20 euros. Además, para los acompañantes se habilitará un autobús para acompañar a los familiares en la llegada a Covadonga. Saldrá el día 24 a las 8:15 horas desde la calle Uría.

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Como cada año, se organizan varias salidas previas para ir cogiendo ritmo: una será el próximo domingo día 26 . Acción que se repetirá el viernes día 1 de mayo -es festivo- y el domingo 10. "Es una buena oportunidad para prepararse y empezar a vivir el ambiente de grupo. Esta es una experiencia que deja huella".