Colas en Oviedo para ver al escritor Javier Castillo tras suspender dos veces la firma por la muerte de sus padres: "Me voy lleno de amor"

Javier Castillo ha logrado cerrar una etapa vital importante en Oviedo. Este jueves acudió a la firma "más difícil" de su carrera, tal como él mismo ha confesado a los lectores asturianos. El escritor malagueño tuvo que posponerla hasta en dos ocasiones por la muerte de sus padres. Volver suponía revivir, pero también sanar. Y se encontró con una comunidad lectora entregada, que hicieron cola durante horas en la librería Cervantes para verlo. Castillo se fue de Asturias con "el corazón lleno de amor" y la sensación de que había cerrado un ciclo.

"Volver es adentrarme una última vez en esas emociones y tratar de dejar atrás un ciclo y una gira que cobra más significado que nunca, puesto que la novela representaba mi manera de gritar que aprovechéis la vida", confesaba a sus lectores durante el anuncio de su cita con el público asturiano. Una vez en Oviedo y ante la cola de asistentes para verlo, el autor no dudo en saludar a toda las personas que esperaban en el exterior de la librería.

Desde la librería Cervantes le ha recordado al escritor que la comunidad asturiana le esperaba con respeto y paciencia, dispuestos a sostener. "Tus libros han acompañado a muchxs en silencio, en días difíciles y en noches largas. Pero ayer ocurrió algo aún más especial: esas mismas personas quisieron abrazarte de vuelta, sostenerte un poco. Estaban allí no solo por tus historias, sino por ti. Para acompañarte, para cuidarte", apuntan desde el perfil de Instagram del establecimiento.

La novela que escribió a su madre

La novela que Castillo presentó en Asturias está dedicada a su madre. Eso fue antes de que ella falleciera, pero ahora ha cobrado un nuevo significado: "El tema del libro es que lo tienes todo y un segundo después no tienes nada, la vida golpea así".

La madre de Javier Castillo llegó a leer su última novela. "Le encantó", cuenta su hijo, y cuando ella falleció estaba disfrutando de "la mejor versión de su madre", tras años de dificultades y problemas de salud. "Duró poco", se lamenta.

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Javier Castillo no pisaba el Principado con uno de sus libros desde 2019, cuando presentó en Gijón "Todo lo que sucedió a Miranda Huff".