El Colegio de Arquitectos impugna el concurso de ideas de La Vega impulsado por Oviedo por su "falta de legalidad"
La institución ante el Tribunal Administrativo Central por el control municipal del jurado y las exigencias "abrumadoras" de solvencia que excluyen a la mayoría de profesionales
El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) anunció este viernes la interposición de un Recurso Especial en Materia de Contratación contra el concurso para la ordenación de la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, al considerar que el proceso carece de la transparencia y equidad necesarias. La institución colegial remitió una dura carta abierta al Ayuntamiento en la que desgrana las supuestas irregularidades de una convocatoria que consideran "condicionada" por directrices políticas previas y que, según denuncian, deja fuera a la inmensa mayoría de los profesionales del sector debido a unos requisitos de solvencia técnica que califican de desproporcionados. Con esta medida legal ante el Tribunal Administrativo Central, los arquitectos exigen que se rehagan las bases para garantizar un proceso abierto y ajustado a la legalidad en lo que definen como una "oportunidad única" para la integración urbana de este valioso conjunto patrimonial.
El malestar en el seno del Colegio es profundo y viene de lejos. Según el texto firmado por el decano, Miguel Casariego, el COAA ya había advertido tras la aprobación del Convenio urbanístico de 2024 que este incorporaba una "propuesta urbanística anticipada" que no debía condicionar el planeamiento futuro. Sin embargo, tras el rechazo de todas sus alegaciones y recursos de reposición, el Colegio observa ahora con alarma cómo el concurso de proyectos parece diseñado para ratificar decisiones ya tomadas en lugar de buscar la mejor idea arquitectónica.
Uno de los puntos más controvertidos es el relativo a la solvencia técnica. El COAA tilda de "abrumador" el nivel de exigencia, requiriendo a los participantes "distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que muy pocos aspirantes podrán acreditar". Esta barrera de entrada, aseguran, impide la participación de profesionales solventes que podrían conformar equipos multidisciplinares una vez seleccionada su propuesta, limitando drásticamente la concurrencia.
La composición del jurado también está en el ojo del huracán. La carta denuncia que cinco de sus seis miembros están vinculados directamente al Ayuntamiento de Oviedo, una falta de independencia que resulta "sorprendente" cuando las propias bases admiten que la "envergadura, complejidad y singularidad de la actuación exceden la capacidad ordinaria y especializada del personal técnico adscrito a la Administración municipal".
A nivel técnico, la impugnación destaca que el 51% de la valoración del contrato —el máximo permitido por ley para criterios de calidad— se supedita a que el licitador trabaje en coordinación directa con el servicio de Planeamiento municipal. Para el Colegio, esto "anticipa la imposición al equipo redactor de las directrices establecidas en el Convenio, incluida su parte gráfica", cercenando la libertad creativa de los arquitectos.
Finalmente, los arquitectos tildan de "inquietante" que se lance el concurso, convocado el pasado 29 de marzo y que escucha ofertas hasta el día 27 de este mes, sin conocer los resultados de las excavaciones arqueológicas en curso. El COAA subraya que cualquier hallazgo histórico relevante en el subsuelo podría "alterar drásticamente cualquier propuesta" de diseño, por lo que consideran un error proceder sin estos datos previos. Pese al recurso, el Colegio tiende la mano al Consistorio para "reconducir la convocatoria" desde una posición constructiva y evitar una controversia que lastre la aceptación pública de un proyecto vital para Oviedo.
A continuación se expone la carta abierta íntegra del Colegio de Arquitectos:
CARTA ABIERTA AL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO SOBRE EL CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE ARMAS DE "LA VEGA"
El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (en adelante COAA) considera que el desarrollo urbanístico del ámbito de "La Vega" y su integración en la ciudad de Oviedo constituyen una oportunidad única y una aspiración compartida por todos; y que, debido a ello, la puesta en valor de este valioso conjunto patrimonial debe llevarse a cabo con el máximo cuidado y respeto a la legalidad. Es precisamente esta voluntad de actuar de acuerdo con la corrección y el orden debidos lo que orienta nuestras actuaciones en el proceso puesto en marcha tras el cierre de la Fábrica de Armas, al entender que tan importante es que la intervención se lleve a cabo, como que se realice en condiciones óptimas.
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Tras la aprobación inicial del Convenio urbanístico suscrito en septiembre de 2024 por el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, el COAA formuló una serie de Alegaciones basadas —entre otras cuestiones— en que el Convenio incorporaba una "propuesta urbanística anticipada", argumentando que cualquier determinación de carácter formal debería abordarse en fases posteriores del procedimiento. Todas nuestras alegaciones fueron desestimadas, como también lo fueron los razonamientos expuestos en el Recurso de reposición planteado en enero de 2025, tras la aprobación definitiva del Convenio. En ambos casos, el COAA trataba de evitar que el futuro planeamiento de esta excepcional pieza urbana quedase condicionado por unas directrices prematuras que podrían no ser las óptimas para el interés general.
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El COAA ha manifestado en diversas ocasiones que los Concursos de Arquitectura y Urbanismo constituyen la fórmula idónea para obtener los mejores proyectos de edificios públicos y espacios urbanos singulares, justificando que dichos concursos deben plantearse con carácter abierto, preferiblemente en dos fases sucesivas —una de "estudios previos" y otra de "anteproyectos"— y ser evaluados por un jurado compuesto por profesionales expertos cualificados e imparciales. Sin embargo, las Bases del concurso que el Ayuntamiento de Oviedo ha convocado para el desarrollo de "La Vega" plantean serias dudas sobre la apertura, la ecuanimidad e incluso la legalidad del proceso de selección de los concursantes y de sus propuestas.
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En este sentido, resulta abrumador el requerimiento de solvencia técnica impuesto a los participantes, a quienes se exigen distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que muy pocos aspirantes podrán acreditar. Este nivel de exigencia dejaría fuera del concurso a una inmensa mayoría de profesionales solventes que, careciendo de un currículo tan singular como el solicitado, podrían completar posteriormente sus equipos incorporando a los especialistas precisos en el caso de que sus ideas y propuestas fuesen las mejor valoradas.
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Sorprende también la composición del jurado, en el que 5 de sus 6 sus miembros están directamente vinculados al Ayuntamiento. A esta falta de independencia se suma el hecho de que las propias Bases reconocen que "la envergadura, complejidad y singularidad de la actuación exceden la capacidad ordinaria y especializada del personal técnico adscrito a la Administración municipal". La preocupación expresada por el COAA en las alegaciones formuladas en 2024 en relación con los documentos gráficos adjuntos al Convenio se confirma ahora cuando en el Pliego de Prescripciones Técnicas (3. Condicionantes particulares y generales) se indica: "En todo caso se estará en lo dispuesto en el CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA…". La lectura de este párrafo (subrayado y en negrita) evidencia la intención de que el desarrollo del ámbito se ajuste tanto al Convenio como a sus pautas de ordenamiento, y que esta advertencia condicionará tanto a los concursantes como a los miembros del jurado.
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Por si eso no fuese suficiente, en los Criterios de negociación del contrato se indica que "…se valorará con 51 puntos a aquellos licitadores que se comprometan a trabajar en coordinación con el servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo […]". Creemos que recalcar con tanto énfasis que el 51% de la valoración (proporción que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para criterios de calidad) se supeditará al compromiso de coordinación del licitador y el personal técnico del Ayuntamiento, anticipa la imposición al equipo redactor de las directrices establecidas en el Convenio, incluida su parte gráfica.
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No menos inquietante es la decisión del Ayuntamiento de abordar el Concurso en un momento en el que aún no se dispone de los resultados de los estudios arqueológicos prescritos en el Convenio, estudios que acumulan un inexplicable retraso. Debe tenerse en cuenta que la existencia de restos de interés histórico en el subsuelo del ámbito condicionaría de un modo relevante el diseño de la intervención, alterando cualquier propuesta que los concursantes hubiesen desarrollado antes de conocer el resultado de las excavaciones.
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En base al conjunto de irregularidades detectadas en la convocatoria del Concurso, el COAA ha interpuesto ante el Tribunal Administrativo Central un Recurso Especial en Materia de Contratación, e insta al Ayuntamiento de Oviedo mediante esta carta a rehacer las Bases para adecuarlas a la legalidad y dotarlas de la apertura, la equidad y la proporcionalidad necesarias. Desde una posición institucional y constructiva, consideramos que existe margen suficiente para reconducir la convocatoria, y que persistir en una configuración que suscita objeciones tan intensas puede trasladar al procedimiento una controversia evitable y dificultar desde su inicio la aceptación pública y profesional del proceso emprendido.
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Oviedo, 17 de abril de 2026
El decano
Fdo.: Miguel Casariego Rozas (Acuerdo de Junta de Gobierno 13/04/2026)
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