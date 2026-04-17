El humor de Sara Escudero abre una jornada de cine en el colegio La Inmaculada

Con risas comenzaron las familias del colegio La Inmaculada de Oviedo una jornada en la que el cine inundó los pasillos y las aulas. El telón del salón de actos del centro se abrió y apareció la actriz y presentadora de televisión Sara Escudero, preparada para poner el foco en su monólogo sobre la necesidad de «potenciar el sentido del humor» y de despertar sonrisas. Era la primera parada de la tradicional jornada de «Celebración del aprendizaje» que organiza cada año el colegio La Inmaculada para que las familias conozcan de cerca el proyecto interdisciplinar que durante los meses anteriores desarrollan los escolares y que en esta ocasión se centró en el cine.

«El humor es una metodología maravillosa para tenerlo en el neceser de la vida y a partir de ahí funcionar», aseguró la abulense Sara Escudero al iniciar su intervención. Tras una hora de monólogo, que provocó sonrisas y risas entre el numeroso público que se dio cita en centro, la cómica puso «deberes» a los asistentes. El primero de ellos, «sonreír», dijo, destacando que cuando somos niños «nos reímos de media 300 veces al día», pero los adultos «llegamos, con suerte, a 28». Por eso, pidió a las familias que al levantarse cogiesen un pósit «y anotéis cada vez que os reís durante el día».

También recomendó «aprender a reírse de uno mismo» porque, de esta forma, comentó la actriz, «tendremos diversión garantizada toda la vida». Dentro de los deberes incluye «cambiar el enfoque», porque «el problema no se va, pero cambia el foco», y desactivar la tensión. «Cuando os llame el tutor de vuestros hijos hay que presentarse con una sonrisa...», apostilló, indicando que «el humor y la tranquilidad del ambiente abren el oído interno».

Asistentes a la charla. / Irma Collín

Escudero fue invitada a participar en la jornada de convivencia por un profesor del centro, Carlos García Junco, al que conoce de un proyecto televisivo. Y para el colegio preparó el monólogo «Buenhumoricémonos en familia».

«Me apasiona hablar del sentido del humor», que permite «enfrentarse a los problemas desde otro prisma», dijo Sara Escudero, que imparte charlas para empresas y conduce eventos además de sus trabajos en cine y los monólogos. La actriz fue presentada por Maite González, directora general del colegio La Inmaculada, que le dio la bienvenida a un colegio «vestido de cine». Después, remarcó, «vais a ver los últimos proyectos interdisciplinares en los que han trabajado los alumnos». Son, afirmó González, «unas iniciativas con las que se logra un aprendizaje más eficaz».

Proyectos

Las familias tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad los contenidos desarrollados. Las películas estuvieron en el centro de los proyectos puestos en marcha en todos los cursos que imparte el centro, desde Infantil hasta ESO.

Bajo la influencia de «Zootrópolis», los estudiantes se adentraron en el estudio de la organización territorial y la seguridad vial. Profundizaron en cómo se estructuran las ciudades y la importancia de la convivencia y el respeto a las normas de circulación.

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«Buscando a Nemo» y «La Sirenita» sirvieron de hilo conductor para explorar el fondo marino y los ecosistemas acuáticos, así como la riqueza de animales y plantas que habitan en ellos, creando maquetas y organizando exposiciones. Con «La vuelta al mundo de Willy Fog», otros de los proyectos, los estudiantes se centraron en los diferentes los continentes.