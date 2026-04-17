Oviedo habilita una oficina temporal para atender el proceso de regularización de extranjeros
"Estamos poniendo herramientas a disposición de los ciudadanos para poder asesorar a la población inmigrante, aunque, como siempre, lo tengamos que asumir los Ayuntamientos sin que hayamos recibido apoyo", lamentó la concejala de Políticas Sociales, María Velasco
El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha una oficina temporal para atender el creciente número de solicitudes vinculadas al proceso de regularización impulsado por el Gobierno central, en vigor desde el pasado 16 de abril. La medida responde al previsible aumento de expedientes —alrededor de 2.000 solicitudes— en un plazo limitado, lo que ha obligado a la administración local a reorganizar recursos y priorizar la atención a la población extranjera que busca normalizar su situación administrativa.
Este proceso de regularización contempla dos vías principales: por un lado, para quienes ya han solicitado protección internacional o asilo político, y por otro, mediante la obtención de un certificado de vulnerabilidad, siempre que se cumplan determinados requisitos. La nueva oficina de atención está ubicada en el Registro General de la calle Quintana y funcionará en horario de mañana durante al menos tres semanas, reforzando así la red municipal ante un escenario que se prevé especialmente exigente hasta finales de junio.
Desde el Consistorio se insiste en que esta actuación responde a una necesidad urgente derivada del propio decreto estatal. La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, subraya que "este decreto implica un esfuerzo adicional sobrevenido para las administraciones locales que asumimos, en obligado cumplimiento de la ley", al tiempo que advierte del impacto organizativo que supone para los servicios municipales.
Velasco también ha reclamado mayor implicación de otras administraciones públicas ante la carga que recae sobre los ayuntamientos. "Con esta medida estamos poniendo herramientas a disposición de los ciudadanos para poder asesorar a la población inmigrante que quiera acogerse al decreto, aunque, como siempre, lo tengamos que asumir los Ayuntamientos sin que hayamos recibido apoyo o asesoramiento alguno", lamenta. La iniciativa municipal busca así evitar el colapso de otros departamentos y garantizar una atención adecuada en un momento clave para miles de solicitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón