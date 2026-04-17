Oviedo habilita una oficina temporal para atender el proceso de regularización de extranjeros

El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha una oficina temporal para atender el creciente número de solicitudes vinculadas al proceso de regularización impulsado por el Gobierno central, en vigor desde el pasado 16 de abril. La medida responde al previsible aumento de expedientes —alrededor de 2.000 solicitudes— en un plazo limitado, lo que ha obligado a la administración local a reorganizar recursos y priorizar la atención a la población extranjera que busca normalizar su situación administrativa.

Este proceso de regularización contempla dos vías principales: por un lado, para quienes ya han solicitado protección internacional o asilo político, y por otro, mediante la obtención de un certificado de vulnerabilidad, siempre que se cumplan determinados requisitos. La nueva oficina de atención está ubicada en el Registro General de la calle Quintana y funcionará en horario de mañana durante al menos tres semanas, reforzando así la red municipal ante un escenario que se prevé especialmente exigente hasta finales de junio.

Desde el Consistorio se insiste en que esta actuación responde a una necesidad urgente derivada del propio decreto estatal. La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, subraya que "este decreto implica un esfuerzo adicional sobrevenido para las administraciones locales que asumimos, en obligado cumplimiento de la ley", al tiempo que advierte del impacto organizativo que supone para los servicios municipales.

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Velasco también ha reclamado mayor implicación de otras administraciones públicas ante la carga que recae sobre los ayuntamientos. "Con esta medida estamos poniendo herramientas a disposición de los ciudadanos para poder asesorar a la población inmigrante que quiera acogerse al decreto, aunque, como siempre, lo tengamos que asumir los Ayuntamientos sin que hayamos recibido apoyo o asesoramiento alguno", lamenta. La iniciativa municipal busca así evitar el colapso de otros departamentos y garantizar una atención adecuada en un momento clave para miles de solicitantes.