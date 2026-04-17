El Padre Ángel inaugura la radio escolar del Buenavista II
Alumnos del colegio y otros cuatro centros ovetenses entrevistan al fundador de Mensajeros de la Paz
El colegio Buenavista II inauguró su radio escolar con el padre Ángel como invitado y con alumnos de los otros cuatro centros educativos ovetenses -IES Doctor Fleming y los colegios Gesta y Dulce Nombre de Jesús (Dominicas), y el centro de FP María Inmaculada- con los que participa en el proyecto «San Valentín solidario». El salón de actos del centro acogió la entrevista al fundador de Mensajeros de la Paz, asociación que recibió 1.467,50 euros de la iniciativa emprendida por los centros, que se celebró por cuarto año consecutivo.
Con la venta de claveles se recaudaron fondos para esta entidad y la Cocina Económica. Por los micrófonos fueron pasando alumnos de los diferentes centros educativos que se juntaron para inaugurar «Onda Oviedo» con preguntas dirigidas al padre Ángel. «¿Qué es para usted la solidaridad?», preguntó uno de los estudiantes. «Dar lo que uno tiene, no lo que te sobra sino lo que tienes», contestó el sacerdote mierense, que defiende que «tenemos demasiadas cosas y podemos compartirlas con los demás».
Generosidad
Para el Padre Ángel, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta actualmente la sociedad es «la falta de amor y el pelearse, llegando al odio», comentó. El fundador de Mensajeros de la Paz destacó la importancia de «ser generosos» y recordó a la Madre Teresa de Calcuta.
Entre las preguntas a las que tuvo que responder figuran qué temas le gustaría que se tratasen en un programa de radio o qué fue lo que le inspiró para decidir crear Mensajeros de la Paz. Una animada entrevista al Padre Ángel, que se ha convertido en los últimos años un invitado habitual en los programas de radio de los centros educativos que participan en la iniciativa «San Valentín solidario».
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