Pintar la fachada de un centro de salud de Oviedo en tres fases y con una duración de seis meses: "De esta terminan"

Era octubre cuando los vecinos de Ventanielles celebraban que la consejería de Salud, en manos de Concepción Saavedra, pintase la fachada del centro de salud. "Por fin, han empezado estas tareas. Llevábamos pidiendo esta mejora casi dos años y, ahora, hemos conseguido que las instalaciones tengan un aspecto más digno y aseado", celebraban hace seis meses los miembros del colectivo Ventanielles Vecinal. Sin embargo, el camino no ha sido de rosas. ¿La razón? Las labores se han dividido en tres fases y con parones entre cada uno de estos tiempos.

Los operarios están estos días terminando de pintar la úlitma parte de la fachada que da a la puerta principal. Durante estos seis meses, la cara exterior del edificio se dividía en dos. Una de ellas, la parte recién pintada que lucía un blanco esplendor. En la otra, abundaba la suciedad, los desconchones y el blanco era más bien negro. "De esta terminan con una escasa capa de pintura. La limpieza de la zona de piedra de la fachada ya será para otra década porque con esta empresa no han contratado nada más", criticaron los miembros del colectivo.

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Es por ello que todavía falta tiempo para ver que la fachada de este edificio luzca como nueva. Una petición en la que insisten los vecinos quienes también piden la limpieza de los grandes ventanales porque "los cristales están asquerosos". Peticiones para este centro de salud que es uno de los más grandes de la capital asturiana. Como consultorio periférico tiene al centro de salud de Colloto y los vecinos salieron a finales del año pasado a la calle para exigir un pediatra fijo debido al alto número de niños que hay en la zona.