A prisión la encargada de un piso donde las mujeres eran obligadas a prostituirse: las víctimas viajaban engañadas a España

Prisión provisional comunicada y sin fianza para una mujer que era la encargada de un piso, ubicado en Oviedo, en el que se obligaba a otras mujeres a prostituirse. Los agentes de Policía Nacional la detuvieron la tarde del lunes y, al mismo tiempo, consiguieron liberar a otra persona a la que convencieron venir a vivir a Oviedo y desde el principio fue obligada a mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero.

La investigada permaneció hasta este viernes en los calabozos de la comisaría de Buenavista. En este tiempo, fue interrogada por los agentes y se decretó que el último día laborable de la semana pasase a disposición del juez. Se la imputa el delito de trata de seres humanos con finde explotar a las víctimas sexualmente, obligarlas a prostituirse, pertenencia a un grupo criminal, amenazas y detención ilegal, tal y como informó la Fiscalía.

El ministerio público solicitó la medida cautelar de su ingreso en prisión dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, pueda imponerse a la detenida al entender que existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y que atente contra los bienes jurídicos de la mujer que estaba retenida y que ha pasado a ser testigo protegida. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones que puedan producirse a lo largo de la instrucción de la causa.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y ha pedido colaboración a otros países a través de la Interpol para que determinar cómo son captadas las víctimas en su país de origen y viajan a Oviedo para ser explotadas sexualmente.