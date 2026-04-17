El Seminario Metropolitano de Oviedo expone siglos de conocimiento en agricultura, medicina y botánica

La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Oviedo se suma a la celebración del Día Internacional del Libro con una propuesta que conecta historia, ciencia y fe. Bajo el título “Deshe. Encuentro en el jardín de las palabras”, la institución acoge una exposición bibliográfica que invita a recorrer siglos de conocimiento a través de obras vinculadas a la agricultura, la botánica, la medicina y la historia natural. Podrá visitarse del 20 al 25 de abril, en horario de 16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes y de 10.00 a 13.00 horas el sábado.

La muestra, organizada en colaboración con la Vicaría de Cultura del Arzobispado, reúne una cuidada selección del amplio fondo de la biblioteca, con el objetivo de acercar el mundo del libro a la sociedad y poner en valor su patrimonio bibliográfico. El término "Deshe", de origen hebreo, alude en el Génesis a la creación del mundo vegetal, una idea que vertebra el contenido de la exposición.

Entre las piezas más destacadas se encuentra un manuscrito del siglo XVIII con anotaciones que van desde fórmulas para remedios hasta consejos sobre el uso de plantas según distintas enfermedades. También sobresale un tratado de 1722, “Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril”, de fray Miguel Agustín, que refleja cómo la historia natural integraba saberes diversos, desde la medicina hasta recetas de cocina.

El comisario de la exposición, Francisco Serrano, subrayó que la iniciativa permite entender el alcance del papel de la Iglesia en la transmisión del conocimiento: "Esta exposición ayuda a comprender hasta qué punto la implicación de la Iglesia en la vida cultural y científica ha sido total, y busca desterrar la idea de separación entre Iglesia, fe, cultura y ciencia, mostrando su encuentro permanente".

En la misma línea, la exposición ofrece una mirada amplia sobre la labor histórica de la institución eclesiástica en la preservación de saberes científicos. "Es importante dignificar el papel histórico de la Iglesia en la transmisión y preservación de documentos científicos, así como subrayar su aportación a través de figuras vinculadas a ella", añadió Serrano.

Por su parte, el rector del Seminario, José Antonio Bande, puso el foco en el valor transformador de la cultura: "Es una herramienta poderosa para la mejora y promoción humana, un medio activo para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad". En un contexto que define como complejo, aseguró que "frente a un mundo vulnerable y polarizado, la cultura se convierte en un espacio de crecimiento personal, cohesión social y transformación positiva".

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La responsable de la biblioteca, Judit Hidalgo, destacó el objetivo divulgativo de la propuesta: "Queremos poner en valor el rico fondo patrimonial de la biblioteca y acercarlo a la sociedad". En este sentido, subrayó también la vocación aperturista del centro. "Nuestra intención es abrir las instalaciones y los servicios a la ciudadanía, facilitando el acceso al conocimiento y a la formación, con más de 80.000 ejemplares catalogados en un catálogo online".