Último adiós al escultor ovetense Mauro Álvarez, un «genio que siempre enseñó todo lo que sabía»

Familiares y amigos dieron ayer el último adiós a Mauro Álvarez Fernández, el escultor que logró poner cara y cuerpo a «La Regenta» y es uno de los monumentos más fotografiados a diario por su belleza y privilegiada posición en la plaza de la Catedral. También firmó la obra «El Violinista» que da la bienvenida a los amantes de la música y congresistas al Auditorio y más tarde diseñó «La torera», que recibe a los paseantes que entran a través de la avenida de Italia al Campo de San Francisco. El proclamado autor falleció este miércoles a los 81 años y el acto de celebración de la Palabra tuvo lugar ayer en la capilla del tanatorio de Los Arenales. Su hijo, Mauro Álvarez, recibió incontables muestras de cariño. Más de uno le recordó anécdotas de los años 60 que quedaron retratadas para toda la vida en fotografías: «Mi padre era una excelente persona; un genio que siempre enseño todo lo que sabía». De hecho, heredó su pasión por el arte.

El reconocido escultor vino al mundo en 1945. Era carbayón. Desde niño demostró una habilidad fuera de lo común moldeando sus juguetes con arcilla antes de convertirse en alumno aventajado de la Escuela de Artes y Oficios. Cosechó hasta siete importantes premios obteniendo finalmente el título de Maestro Vaciador.

Siendo joven creó auténticas obras de arte desde un estudio en la calle Argüelles, en pleno corazón de Oviedo. Sus vecinos eran otros importantes artistas como el también escultor Fernando Alba, quien ayer echó la mirada atrás para recordar cuando se conocieron. «Estábamos en un ático donde también trabajaba el pintor Carlos Sierra y tengo un recuerdo muy entrañable de esta época que fue muy positiva para todos», dijo justo antes del acto de celebración de la palabra.

La despedida a Álvarez estuvo presidida por el párroco Juan Luis Monzón. En la homilía remarcó que la «muerte de nuestros seres queridos nos produce tristeza y dolor». «Mauro ha terminado su estadía en este mundo, un hecho que llena de tristeza ante la impotencia de poder poner solución». También expresó el agradecimiento de la familia a tantas personas que estos días les han acompañado en estos difíciles momentos.

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Álvarez hizo amigos en muchos sectores. En la década de los 70 se dedicó a realizar bustos a personalidades asturianas. Esa técnica le permitió, años después, crear su propia fundición de bronce en los años ochenta. También ostentó el puesto de restaurador del museo de Bellas Artes y era seguidor de referentes como Francisco Toledo o Paulino Vicente. Álvarez deja viuda a Clementina González y su cuerpo fue incinerado en el tanatorio de Los Arenales. Su obra perdurará para siempre en Oviedo, Cullera, Málaga, Navarra y otros muchos lugares de España.