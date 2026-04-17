La venta de las 421 de las plazas del parking de Ferreros reciben 313 ofertas: "Estamos más cerca de poner a disposición de los vecinos el aparcamiento"

Las 421 plazas del aparcamiento de Ferreros reciben 313 solicitudes de compra. Así lo detalló este viernes el concejal de Gestión del Patrimonio, Mario Arias, quien realizó una “valoración positiva” al considerar que los vecinos “han mostrado un interés real” en la compra de las diferentes plazas de estacionamiento. “También se ha confirmado el acierto de una iniciativa que responde a una demanda que hay en el barrio de Ciudad Naranco”. Palabras a las que acompañó su defensa de que el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli está cada vez “más cerca de cumplir el objetivo de poner a disposición de los ovetenses estas plazas”.

El proceso de venta de uno de los aparcamientos de la extinta Cinturón Verde nació a finales del año pasado. El parking cuenta con 421 plazas, de las cuales 412 son normales, con una superficie que va desde los 22 hasta los 26 metros cuadrados, y nueve son adaptadas, con una dimensión que oscila entre los 47 y los 62 metros cuadrados. Por ello, el proceso se dividió en dos. Por un lado, las primeras tenían un precio mínimo de comercialización de 267,79 euros por metro cuadrado. Por otro, el resto partía de 187,45 euros por metro cuadrado.

Entre los requisitos exigidos por el Ayuntamiento estaba que los solicitantes tuvieran una vinculación mínima de tres meses con Ciudad Naranco. Los interesados debían demostrar el arraigo a través del empadronamiento, un contrato de trabajo indefinido o indicando el centro de trabajo en el caso de los autónomos. También se habilitó la opción de señalar la sede social o el centro de trabajo en el caso de las personas jurídicas. Cada licitador solo podía solicitar una de las 421 plazas, aunque se daba la opción de presentar dos solicitudes por hogar.

Sin embargo, este proceso no es del agrado de los grupos de la oposición: PSOE, Vox e IU-Convocatoria por Oviedo. Tampoco están de acuerdo los vecinos. Los representantes de la asociación Activa Ciudad Naranco exigieron que las plazas se vendan a un precio fijo. Consideran que el modelo puesto en marcha por el Ayuntamiento solo pretende “hacer negocio” con unas plazas de aparcamiento que deberían servir “para fines sociales”. Es decir, para cubrir las necesidades de un barrio en el que estacionar se ha convertido en una auténtica odisea.

«No se ha articulado hasta la fecha un procedimiento definitivo, claro y transparente, que garantice la adquisición de una plaza de aparcamiento a precio justo, ni la prioridad vecinal, ni respete los precedentes administrativos existentes y asegure que el aparcamiento de Ferreros cumpla su función de servicio público». Por ello, tomaron la decisión de acudir al Defensor del Pueblo.

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El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, anunció este mismo viernes que la institución liderada por Ángel Gabilondo “ha tomado en consideración la denuncia” y pide al equipo de gobierno “reconsiderar su decisión de privatizar y establecer un diálogo para llegar a un acuerdo” con los vecinos. “Las plazas deben seguir siendo públicas y utilizadas dentro del plan de movilidad como un equipamiento destinado al alquiler y a la rotación, cumpliendo así la finalidad de su construcción”.