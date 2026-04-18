Adolfo Saro vuelve a la agenda del arte contemporáneo con una sala en la sede de Juventud

La artista Maite Centrol fue, quizá, la más certera y menos nostálgica –"no tengo tiempo para permitírmelo, es pura supervivencia"– a la hora de traducir lo que sucedió ayer en la nueva sala que se aloja junto a la Borrón en la actual sede de Juventud: "Lo que tengo que agradecer es la confianza que Adolfo Saro depositó en mí. Siempre tuve a Adolfo en la agenda y lo bueno es que ahora, con esta sala, voy a volver a agendarlo".

Por la izquierda, Jonás Domen, Adolfo Manzano, Alejandro Fernández, Alia Saro, Jose Antonio Saro con su mujer Luisa, la consejera Eva Ledo, y el consejero Ovidio Zapico, el Director de Juventud, Francisco de Así, y Ernesto Avelino. / J. N.

"A la lluz de Astragal" es la exposición cuya inauguración sirvió ayer para bautizar el espacio como sala Adolfo Saro, una sala que nace con voluntad de ofrecer oportunidades a los jóvenes artistas como el popular militante y activista cultural hizo durante toda su vida. La ocasión reunió en la nueva sede de Juventud a los que fueron sus compañeros de aquellos años, a los artistas, a la familia. Un acto multitudinario donde se recordó el compromiso inquebrantable de Saro, fallecido hace ahora cinco años.

La exposición hace un guiño al espacio Astragal porque fue uno de los entornos que él ayudó a impulsar. Allí, en Gijón, mientras en Oviedo se bautizaba la sala, otro compañero, el artista Ánxel Nava, realizaba una performance retransmitida en tiempo real.

Adolfo Manzano fue el comisario encargado de seleccionar a los artistas que inauguran la sala Saro y que orbitan en torno a su legado. Así, además de Centol y Nava, se expone una obra del músico y creador sonoro Ernesto Avelino, que incidió en la militancia de Saro y en su condición facilitadora: "Están los que corten les ales y los que dan ales, el era de los segundos, de los que poníen en tus manos todos los medios posibles". Es la misma experiencia del colectivo Fium. Nacho de la Vega y Cristina de Silva evocaron que fue Saro, mucho antes de que la pareja pusiera en marcha su Laboratorio de Electrónica Visual, quien les animó a que cacharrearan por primera vez con un proyector. Incluso Jonás Domen, último premio Astragal, que no llegó a conocer al homenajeado sintió ayer el impulso de su legado: "Siento que soy uno de sus favorecidos a lo largo del tiempo, por haber hecho posible que existan espacios que apoyen carreras como la mía".

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Las palabras del director de Juventud, Francisco de Asís, del consejero Ovidio Zapico y la emotiva semblanza que le dedicó Alia Saro completaron la evocación: "Dolfi no era activista ni cofundador de Xega", contó su sobrina, "era el tío que venía a tu cumpleaños y paseaba por el río, pero yo hoy les puedo decir a mis amigos que si ellos hoy pueden expresar sus derechos de manera libre es gracias a gente como él".