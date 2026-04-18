El barrio de Oviedo que nació de la fiebre por el ferrocarril, acotó el Campo San Francisco y luce siglo y medio después

Oviedo empezó a ensanchar como ciudad a través de lo que hoy es su centro, cuando el casco antiguo se mantenía como corazón político, administrativo y religioso, en el último tercio del siglo XIX. El barrio de Uría nació por las ansias de conectar la nueva estación ferroviaria, llamada a comunicar la capital de Asturias a través de la rampa de Pajares con León y la Meseta, con la ciudad que iba camino de las veinte mil almas. Un desarrollo que obligó a acotar el Campo San Francisco y se llevó por delante el totémico Carbayón, árbol emblemático para aquella ciudadanía. De aquel barrio tampoco quedan los chalés originales de los indianos, que daban lustre y distinción, ni los conventos impresionantes, como los de las Salesas y Santa Clara. Su lugar fue ocupado por edificios en altura que configuraron un centro bien distinto, donde en la actualidad residen 34.219 vecinos, un quince por ciento de la población total del concejo.

El centro creció primero por las calles cercanas a lo que hoy es el casco antiguo como, por ejemplo, la del Rosal, un lugar que ya aparece entre las donaciones de terrenos de la benefactora Velasquita Giráldez a la Cofradía de los Sastres en 1232, el gesto que se recuerda cada año en la festividad local del Martes de Campo. Aquella tierra de rosales llegó a ser considerada en 1887 como «la más larga manzana de casas que había en Europa», que iba de la plaza del Riego hasta la calle Santa Susana y desde el Fontán a la calle Quintana. En aquel Oviedo decimonónico los dominios del Campo San Francisco, lugar de esparcimiento de los ovetenses desde el siglo XV, se extendían desde el Paseo de los Álamos y el tramo inicial de la calle Uría a los terrenos de Llamaquique en la zona alta; y en su parte baja alcanzaban hasta la calle Pelayo y la que antes recibía el nombre de Las Dueñas, hoy Palacio Valdés. Y en los terrenos donde actualmente está en marcha la reforma de la sede de la Agencia Tributaria, estaba el convento de Santa Clara, que fue propiedad de las religiosas franciscanas desde el siglo XIV hasta la desamortización de Mendizabal, en 1837, cuando pasó a manos del Ayuntamiento.

Paseo en el Campo San Francisco / Irma Collín

Cambios frenéticos

La llegada del ferrocarril aceleró el diseño de la calle Uría, a partir de 1868, concebida como «la nueva gran arteria» de Oviedo entre la calle Rosal y los terrenos donde debería levantarse la estación delNorte,casi un kilómetro de largo y un ancho de 16 metros, en total casi 18.100 metros cuadrados. La paulatina urbanización, por tramos, llevó prácticamente ocho años, de 1870 a 1878, según detalla Jesús Antonio Pérez en su obra «El barrio de Uría en Oviedo».

Tiempos de cambios frenéticos en la ciudad. La estación ferroviaria se inauguraba en julio de 1874 y cinco años después el jardinero municipal presentaba un informe a la Alcaldía en el que planteaba la necesidad de derribar el árbol tótem de Oviedo, algo que no había logrado casi una década antes el huracán que azotó «el pueblo de Fruela», llevándose por delante un buen número de árboles del Campo San Francisco, entre ellos el Negrillo, un ejemplar de 35 metros de alto y cinco metros de diámetro. Los primeros hachazos al Carbayón, en octubre de 1879, dejaron al descubierto «un tronco carcomido que presagiaba una próxima muerte natural», acaso acelerada porque, según advertía Fermín Canella, rector de la Universidad, jurista y escritor, había sido «tratado sin consideración cuando la apertura de la tan extensa como malaventurada calle de Uría».

Así que la calle que hoy luce como milla de oro comercial de Oviedo no inició su andadura con buena fama por su impacto negativo en el árbol sagrado de Oviedo, al que se le calculaban cinco siglos al final de su vida. Por ejemplo, la escritora Dolores Medio, premio Nadal de literatura en 1952, tildaba Uría de «calle vulgar» y «sin personalidad» en su obra «Nosotros los Rivero», si bien reconocía que «era joven, ancha, alegre» en comparación con «las viejas calles de la dormida Vetusta».

¿A quién debe su nombre la calle que, más de siglo y medio después, sigue siendo la principal del centro de la ciudad? A José Francisco Uría y Riego (1819-1862) el político y funcionario de Cangas del Narcea, director general de Obras Públicas durante el Gobierno de O´Donnell y el gran valedor de la obra pública en Asturias en el siglo XIX. Por ejemplo, la primera conexión ferroviaria con León y la Meseta, a través de la rampa de Pajares, fue empeño suyo. Una obra que salió a subasta justo el día antes de su muerte.

Aquella calle Uría se pobló en las décadas siguientes a su apertura de chalés hechos por encargo de la colonia americana, los indianos, y también de la «floreciente colonia leonesa», en palabras de Tolivar Faes en su «Nombres y cosas de las calles de Oviedo». El indiano Anselmo González del Valle urbanizó los terrenos que poseía entre el Hospicio (el actual Hotel de la Reconquista) yUría, dando lugar a la apertura de cuatro calles, que se llenarían de chalés, en Conde de Toreno, Gil de Jaz, González del Valle y Marqués de Pidal, alguno con la firma del arquitecto Juan Miguel de la Guardia. Aquellas casonas señoriales resistirían mejor la Guerra Civil que la presión inmobiliaria por manzanas tan codiciadas. Manuel Avello, cronista oficial de Oviedo, constataba en 1984 que «la calle de Uría sobrevive a pesar de las amputaciones arquitectónicas experimentadas en las últimas décadas», en clara alusión a la desaparición de aquellos chalés primigenios como el de Concha Heres en Conde Toreno, solar que acabó vendido para levantar la actual sede del Banco de España, aunque antes hubo incluso un proyecto, desechado, para levantar allí una torre de más de veinte pisos frente al Campo San Francisco.

La Losa, obra estrella

Si la apertura de la calle Uría para conectar la estación del Norte cambió para siempre el desarrollo urbanístico del centro de Oviedo en el paso del siglo XIX al XX, la operación Cinturón Verde, ligada a la integración de la red ferroviaria, ha supuesto la mayor transformación del casco urbano en el tránsito del siglo XX al XXI con la construcción de la Losa como obra estrella. La operación, por un lado, eliminó tendidos ferroviarios del centro, unificó las estaciones en Uría y desmontó puentes ferroviarios que atravesaban la trama urbana como el de General Elorza, Víctor Chávarri, Martínez Vigil, y Azcárraga pasaron a la historia; por el otro, la Losa puso fin a la barrera física que suponía la gran playa de vías de la estación de Uría con los barrios de Vallobín y Ciudad Naranco mediante una intervención de más de 34 millones de euros, financiada con fondos europeos, materializada en menos de año y medio y de la que salieron 24.000 metros cuadrados de suelo nuevo en el centro de Oviedo.

Una zona centro que el Ayuntamiento de Oviedo tiene repartida, a efectos estadísticos, en cuatro barrios con el criterio de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste que, en total, suman 34.219 vecinos. La pirámide demográfica revela un gran desequilibrio: un tercio de esa población está por encima de los 65 años, mientras que los menores de 19 años solo suponen el 13 por ciento. Una tendencia que apunta a consolidarse, ya que la horquilla comprendida entre los 55 y 59 años, es la segunda más numerosa, con 2.613 vecinos, mientras que la mayor corresponde al tramo entre 65 y 69 años, con 2.704 personas.

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El centro de Oviedo concentra el diez por ciento de la población extranjera residente en el concejo, un porcentaje inferior al de los barrios que lideran esa estadística, como La Argañosa o Pumarín, pero prácticamente el doble de los registrados en los desarrollos de creación más reciente, como Montecerrao (5,7%) , La Florida (4,7%) o La Corredoria (6,5%). Las comunidades extranjeras más numerosas en el centro no difieren mucho de las de otros barrios ya que son la colombiana (479 personas), la venezolana (413), la rumana (238 personas) y la paraguaya (192 personas), por detrás ya se sitúan Estados Unidos (158 nacionales), Rusia (156 nacionales), Perú (153 personas), Cuba (146), Italia (144), Ucrania (142) y China (102). En total, en el centro viven 3.534 extranjeros repartidos en 95 nacionalidades.