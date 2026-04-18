César Alonso Guzmán presentó con éxito el libro "Memorias de lobos y fuegos" en Oviedo
El acto se celebró en la librería La Tercera Palabra
L. A.
La presentación de Memorias de lobos y fuegos, obra del autor César Alonso Guzmán, se celebró con gran éxito el viernes en Oviedo, en la librería La Tercera Palabra, en la calle del Rosal.
La puesta de largo de la obra galardonada con el VII Premio Tundra de Literatura de Naturaleza, reunió a un numeroso público interesado en la literatura vinculada al paisaje, la memoria y la relación entre el ser humano y el entorno natural. Durante el acto, el autor compartió reflexiones sobre el proceso de creación de la obra, así como algunas de las experiencias personales y literarias que dieron forma al libro.
Acompañando al autor estuvo Sinaida Teijeiro Cuervo, quien condujo la conversación aportando una lectura cercana y profunda de la obra, destacando sus claves temáticas y su riqueza narrativa. El diálogo entre ambos generó un ambiente íntimo y reflexivo que conectó de manera especial con los asistentes.
El encuentro concluyó con un turno de preguntas y una firma de ejemplares, en un ambiente distendido que permitió el intercambio directo entre el público y el autor.
La cita se consolidó así como un espacio de encuentro para los amantes de la literatura de naturaleza, dejando una impresión muy positiva entre los asistentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón