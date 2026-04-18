Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

César Alonso Guzmán presentó con éxito el libro "Memorias de lobos y fuegos" en Oviedo

El acto se celebró en la librería La Tercera Palabra

La presentación.

La presentación. / Guillermo García

L. A.

La presentación de Memorias de lobos y fuegos, obra del autor César Alonso Guzmán, se celebró con gran éxito el viernes en Oviedo, en la librería La Tercera Palabra, en la calle del Rosal.

La puesta de largo de la obra galardonada con el VII Premio Tundra de Literatura de Naturaleza, reunió a un numeroso público interesado en la literatura vinculada al paisaje, la memoria y la relación entre el ser humano y el entorno natural. Durante el acto, el autor compartió reflexiones sobre el proceso de creación de la obra, así como algunas de las experiencias personales y literarias que dieron forma al libro.

Acompañando al autor estuvo Sinaida Teijeiro Cuervo, quien condujo la conversación aportando una lectura cercana y profunda de la obra, destacando sus claves temáticas y su riqueza narrativa. El diálogo entre ambos generó un ambiente íntimo y reflexivo que conectó de manera especial con los asistentes.

El encuentro concluyó con un turno de preguntas y una firma de ejemplares, en un ambiente distendido que permitió el intercambio directo entre el público y el autor.

Noticias relacionadas

La cita se consolidó así como un espacio de encuentro para los amantes de la literatura de naturaleza, dejando una impresión muy positiva entre los asistentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  3. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  4. Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  6. Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón

César Alonso Guzmán presentó con éxito el libro "Memorias de lobos y fuegos" en Oviedo

César Alonso Guzmán presentó con éxito el libro "Memorias de lobos y fuegos" en Oviedo

Vox denuncia el colapso del padrón en Oviedo y critica la regularización de inmingrantes

Vox denuncia el colapso del padrón en Oviedo y critica la regularización de inmingrantes

El PSOE de Oviedo asegura que las críticas del Colegio de Arquitectos al concurso de La Vega coincide "punto por punto" con las suyas

El PSOE de Oviedo asegura que las críticas del Colegio de Arquitectos al concurso de La Vega coincide "punto por punto" con las suyas

Así fue el exitoso retorno a Oviedo de uno de los mercados más famosos de Asturias: "Hay de todo"

Así fue el exitoso retorno a Oviedo de uno de los mercados más famosos de Asturias: "Hay de todo"

La poeta ovetense que acerca España a Francia

La poeta ovetense que acerca España a Francia

Mauro Álvarez, el padre de "La Regenta" de Oviedo que asombró cinco años a su familia al retratar a su gato con barro de una tejera

Mauro Álvarez, el padre de "La Regenta" de Oviedo que asombró cinco años a su familia al retratar a su gato con barro de una tejera

Exalumnos piden que el Padre Valdés, histórico de la enseñanza y el hockey patines, sea nombrado Hijo Adoptivo de Oviedo

Exalumnos piden que el Padre Valdés, histórico de la enseñanza y el hockey patines, sea nombrado Hijo Adoptivo de Oviedo

Primeros trabajos de desmontaje del arco de acceso al Hospital Monte Naranco para que puedan pasar los autobuses urbanos eléctricos

Primeros trabajos de desmontaje del arco de acceso al Hospital Monte Naranco para que puedan pasar los autobuses urbanos eléctricos
Tracking Pixel Contents