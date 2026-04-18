César Alonso Guzmán presentó con éxito el libro "Memorias de lobos y fuegos" en Oviedo

La presentación de Memorias de lobos y fuegos, obra del autor César Alonso Guzmán, se celebró con gran éxito el viernes en Oviedo, en la librería La Tercera Palabra, en la calle del Rosal.

La puesta de largo de la obra galardonada con el VII Premio Tundra de Literatura de Naturaleza, reunió a un numeroso público interesado en la literatura vinculada al paisaje, la memoria y la relación entre el ser humano y el entorno natural. Durante el acto, el autor compartió reflexiones sobre el proceso de creación de la obra, así como algunas de las experiencias personales y literarias que dieron forma al libro.

Acompañando al autor estuvo Sinaida Teijeiro Cuervo, quien condujo la conversación aportando una lectura cercana y profunda de la obra, destacando sus claves temáticas y su riqueza narrativa. El diálogo entre ambos generó un ambiente íntimo y reflexivo que conectó de manera especial con los asistentes.

El encuentro concluyó con un turno de preguntas y una firma de ejemplares, en un ambiente distendido que permitió el intercambio directo entre el público y el autor.

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La cita se consolidó así como un espacio de encuentro para los amantes de la literatura de naturaleza, dejando una impresión muy positiva entre los asistentes.