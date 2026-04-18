La Coral Dafne organiza hoy sus XIV Encuentros en Santullano

Un año más, y van catorce, la Coral Dafne, una agrupación de voces mixtas establecida ahora en el barrio de Teatinos, convertirá hoy la iglesia de San Julián de Los Prados en un punto de encuentro para compartir experiencias y música con otras formaciones. Los XIV Encuentros de la Coral Dafne ocuparán el templo a partir de las siete y media de la tarde con la participación de otras dos formaciones, la Coral Amanecer de Gijón y el coro "Los Veteranos", de Miranda de Ebro.

Ya es tradición en Dafne estas jornadas, en las que se establecen invitaciones de ida y vuelta que les permiten luego conocer las sedes de los invitados y que, además de compartir la música y cantar alguna canción en conjunto, incluirá una comida de hermandad.

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Cada coro interpretará entre cuatro o cinco canciones, siendo la anfitriona, la Coral Dafne, la primera en el programa. La Coral Dafne, dirigida por Ángel Albarracín, que ha propiciado también la llegada de las voces de Miranda de Ebro, está constituida por más de una veintena de voces mixtas, y es un proyecto nacido hace más de veinte años como asociación cultural.