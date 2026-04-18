El dinero que recibe la Semana Santa de Oviedo: son 150.000 euros en seis años
García Quintana muestra la «voluntad de seguir trabajando» para fortalecer la imagen de Oviedo como «referente del turismo religioso»
El Ayuntamiento acaba de renovar su «compromiso» con la Semana Santa ovetense tras la firma del convenio de colaboración con la Junta de Hermandades y Cofradías para la edición de 2026, con el que se alcanzan los 150.000 euros de ayudas municipales a la programación desde que Alfredo Canteli llegó a la Alcaldía en 2019.
El acuerdo establece el marco organizativo de las actividades previstas, entre las que se incluyen procesiones, conciertos, exposiciones y el pregón oficial, consolidando una programación que cada año gana participación y atractivo.
Durante los últimos siete años, el Ayuntamiento destina esta cantidad para respaldar el desarrollo de la Semana Santa, reforzando su dimensión cultural, social y turística. La firma garantiza la continuidad de la celebración y evidencia el compromiso constante del gobierno, «basado en hechos».
La concejalía de Turismo, dirigida por Alfrdo Garcia Quitana, lamenta las «críticas infundadas» de algunos partidos y sectores sobre la falta de apoyo municipal a la Semana Santa y defiende la solidez de una cooperación que ha impulsado el crecimiento de esta tradición. El gobierno reitera su «voluntad de seguir trabajando» para fortalecer la proyección de Oviedo como «referente del turismo religioso».
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón