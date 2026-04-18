Exalumnos piden que el Padre Valdés, histórico de la enseñanza y el hockey patines, sea nombrado Hijo Adoptivo de Oviedo

El Padre Valdés, que cumplirá noventa años el próximo sábado, fue agasajado el viernes con una comida homenaje por parte de un grupo de exalumnos del Colegio de Santo Domingo. El encuentro sirvió para que el dominico recibiese numerosas y afectuosas muestras de cariño y agradecimiento de los discípulos a los que impartió clases de Lengua, Literatura, Latín, Religión y Filosofía. Asimismo, también estuvieron presentes varias leyendas del hockey sobre patines asturiano a las que formó y quienes consiguieron en 1980, con el Club Patín Cibeles, frente al todopoderoso Barcelona, la primera Copa de España de un equipo no catalán. Todos los asistentes acordaron remitir un escrito al Ayuntamiento de Oviedo para proponer el nombramiento del Padre Valdés como Hijo Adoptivo de la ciudad a la que le llegó en 1963 «en base a los méritos humanos y deportivos demostrados durante varias décadas».

José Luis Alvarez Valdés nació en Figaredo el 25 de abril de 1936. Su padre Benjamín trabajaba entonces en Turón. Sin embargo, con apenas tres meses, tras el inicio de la Guerra Civil, la familia lo perdió todo y se trasladó a vivir a Congostinas, en Lena, localidad natal de su madre y donde pasó su infancia. Allí era conocido como «Pepín, el de Dolores».

Sus vivencias en Congostinas, pueblo sin carretera y donde se ubicaba la estación de ferrocarril de Pajares, forjaron el espíritu de lucha y superación que mantuvo constante a lo largo de toda su vida, tanto en su actividad como docente como gran formador de deportivas. En 1949, con 13 años, sus padres le envían, con gran esfuerzo, a estudiar interno el bachillerato al Monasterio de San Juan Bautista de Corias, en Cangas del Narcea.

En 1954 inicia en Palencia el noviciado en la orden de los predicadores Dominicos. Posteriormente, estudia Filosofía en Caldas de Besaya, en Cantabria, y se traslada durante dos años a Roma para licenciarse en Filosofía en la Universidad Angélicum. Regresa a España para estudiar Teología en la Facultad de San Esteban, en Salamanca, y se ordena sacerdote en 1962. El 25 de abril de ese año, el mismo día que cumplía 26 años, ofició su primera misa solemne en su pueblo de Congostinas rodeado de familiares, amigos y vecinos.

Durante su estancia en Salamanca descubre el hockey sobre patines y aprende a patinar con 22 años. Junto a otros compañeros, formó un equipo no federado que competía con otros equipos de la ciudad.

En 1963, comienza su labor docente en el Colegio Santo Domingo de Oviedo e imparte clases de Lengua y Literatura, Latín, Religión y Filosofía. También promueve entre sus alumnos actividades de índole deportiva como el montañismo, el esquí y, sobre todo, el hockey sobre patines.

Se hace cargo entonces del equipo infantil por encomienda del padre Fermín. «El primer año, todo derrotas, el segundo nos proclamamos campeones de Asturias, de Sector y 5º de España», recuerda. En 1967, el equipo juvenil quedó subcampeón de España y Juan Alberto, uno de sus jugadores, se convierte en el primer jugador internacional español no catalán. En 1969, el equipo juvenil se proclama campeón de España.

En los años setenta, el colegio llegó a tener 15 equipos federados y una escuela de patinaje con un centenar de alumnos. Los éxitos deportivos se acumularon durante varias décadas hasta que en 1990, fue destinado al Colegio Santo Tomás de La Felguera como Superior de la Comunidad y luego como director del colegio.

En su habitación del convento de Santo Domingo de Oviedo, el Padre Valdés guarda con mucho orgullo las Medallas de Oro que le otorgaron el C. P. Cibeles y el C. P. Santo Domingo, así como la Medalla de Plata que en 1978 le entregó la Federación Española de Patinaje «por su gran labor en la promoción del hockey sobre patines».

En 1981, el dominico fue nombrado «Asturiano del Año» por LA NUEVA ESPAÑA. En 1996, se le concedió la mención especial de los Premios Deportivos «Ciudad de Oviedo» y la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias le entregó el trofeo «José Miguel Cano» por sus valores humanos de entrega y generosidad en el deporte. En 2007, el Centro Asturiano de Oviedo le otorgó el galardón «Amor al Deporte» y la asociación de Amigos del Deporte le entregó el premio Delfos.

Su último reconocimiento público tuvo lugar el 25 de abril de 2022 cuando el Ayuntamiento de Oviedo le honró, con motivo de su 86 cumpleaños, bautizando con su nombre un paseo del parque del Campillín, próximo al colegio Santo Domingo. Ahora, sus exalumnos remitirán una carta al Ayuntamiento de Oviedo para solicitar que sea nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad. Sin duda, se lo merece, por su calidad humana como docente y por su palmarés deportivo.

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Juan Alberto Fernández, Ismael Mori, Javier Veiga, Enrique Vigil, Víctor Argudín, Manolo Guerra, Pedro del Llano, Roberto LLamedo, Lolo Paredes, Chema de la Cal, Miguel Escotet y José Francisco Alvarez fueron algunas de las leyendas asturianas de hockey formadas por el Padre Valdés y que le arroparon en la comida del pasado viernes.