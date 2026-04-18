Así fue el exitoso retorno a Oviedo de uno de los mercados más exitosos de Asturias: "Hay de todo"

El Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo volvió este sábado a Oviedo por la puerta grande, recuperando el pulso de uno de los eventos más esperados por vecinos y visitantes. La cita, que no recalaba en la capital asturiana desde agosto del pasado año, permanecerá abierta hasta este domingo con un total de 44 puestos instalados entre la Plaza de Porlier y la calle Eusebio González Abascal.

Desde primeras horas de la mañana, el mercado comenzó a recibir a los primeros curiosos, aunque no fue hasta bien avanzado el mediodía cuando el ambiente alcanzó su techo de concurrencia, con una notable afluencia, tanto de vecinos nativos, como de visitantes atraídos por la variedad y el carácter del evento. "Hay de todo", se escuchaba cuando los potenciales compradores asomaban a los puestos.

Los visitantes pueden encontrar una amplia gama de productos artesanales y ecológicos: pan de escanda, quesos de todo tipo, miel hasta vidrio, marroquinería, colgantes, productos agroalimentarios artesanales o hierbas medicinales. Una oferta diversa que convierte el recorrido en una experiencia tanto gastronómica como cultural.

Este regreso marca el inicio de la temporada 2026 de un mercado que ya se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario local tras el éxito del pasado año.

Cinco citas hasta agosto

El compromiso municipal con esta cita, que atrajo a miles de ovetenses y turistas el año pasado, se extiende durante todo el periodo estival. El Ayuntamiento ha autorizado el uso del espacio público en horario de mañana y tarde para las siguientes fechas: 18 y 19 de abril, 30 y 31 de mayo, 20 y 21 de junio, 18 y 19 de julio y 22 y 23 de agosto.

Además de su vertiente comercial, el mercado mantiene su apuesta por poner en valor la artesanía tradicional y el producto de proximidad, en un entorno que invita a pasear sin prisas y a redescubrir el valor de lo hecho a mano.

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El programa de este fin de semana en la Plaza Porlier incluye dos actividades centrales. El sábado (12.00, 13.30, 17.00 y 18.30 horas) se celebrará el taller de robots de madera para grupos familiares. El domingo, el taller de cestería ocupará la jornada (de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas) para mayores de 15 años. Las plazas son limitadas para garantizar el aprendizaje directo con el artesano.