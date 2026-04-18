Esta es la inversión del Principado en equipamientos educativos de Oviedo en los siete últimos años y la previsión para el final de la legislatura

La inversión del Principado en nuevos equipamientos educativos y en la mejora de los equipamientos existentes en el concejo de Oviedo ascenderá a 57,7 millones de euros en las dos últimas legislaturas. Estas son las cifras ofrecidas por el Gobierno regional, que ha sumado las aportaciones destinadas durante los últimos siete años y la estimación para el próximo, cuando finalizará el segundo mandato de Adrián Barbón. En estos ocho años la inversión media anual se sitúa en 7,2 millones de inversión, indican fuentes del Ejecutivo regional.

Hasta ahora, desde 2019, ha acometido 81 actuaciones en 32 centros de enseñanza de Oviedo por importe de más de 34 millones de euros. "El municipio ovetense encabeza la construcción de nuevos centros educativos en Asturias", añaden. Dos ellos registran el mayor presupuesto de la historia del Principado. Uno es el Instituto de Secundaria Margarita Salas, del barrio de La Corredoria, que fue inaugurado este curso y que supuso una inversión de 19,4 millones. En construcción actualmente está el nuevo colegio de Educación Especial (CEE) Montecerrao, que tiene un presupuesto de casi 21 millones.

A esa cantidad hay que añadir los casi 300.000 euros que costó el proyecto básico y de ejecución, además de la futura piscina terapéutica del interior del edificio, que rondará otros dos millones adicionales. En el curso 2024-2025 se inauguró otra infraestructura educativa de nueva planta, el IES La Florida, que tuvo un coste de 10,3 millones.

También se construyó la escuelina de la red autonómica Carbayoninos, dividida en dos sedes en los colegios San Lázaro-Escuelas Blancas y en el Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas, con una inversión de alrededor de 660.000 euros.

Entre ellas las actuaciones acometidas desde 2019 figuran inversiones realizadas en el colegio de Educación Especial de Latores (243.000 euros) y los colegios Villafría (392.000), Gesta (124.000), La Corredoria (103.000), La Ería (85.000) o el Parque Infantil (83.000). Las principales actuaciones en institutos se han realizado en el Doctor Fleming (271.000 euros), Alfonso II (152.000) o el Pérez de Ayala (90.000). En el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Cerdeño se han acometido obras que superan el millón de euros.

Obras en marcha

En ejecución actualmente, junto con el colegio de Montecerrao, se están construyendo las escuelinas autonómicas en los colegios públicos Pablo Miaja, El Villar (Trubia) y Gesta, correspondientes a la segunda fase de la red regional, con una inversión total de 782.000 euros. Y en el centro de Educación Especial de Latores se está adecuando al aparcamiento y mejorando el acceso rodado, actuaciones a las que se destinan 62.000 euros.

Quedan pendientes de ejecución otras actuaciones en once centros educativos que abordarán en los próximos meses, hasta el final de esta legislatura, que suman 1,7 millones. La obra de mayor importe económico es la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad del IES Alfonso II, que fue adjudicada con un presupuesto de 880.000 euros.