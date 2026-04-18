La poeta ovetense que acerca España a Francia

Los estudios llevaron a la profesora y escritora ovetense Laura Fernández Valdés a Soria, Bélgica y Estados Unidos y el trabajo a Francia. Desde allí, donde reside y ejerce como catedrática de español en el Instituto André Maurois de Normandía, viajó hasta su concejo natal para recoger ayer el premio «Ponteína del año 2025».

«Es un honor recibir este galardón y que destaquen mi labor poética. La memoria aparece mucho en mi poesía y tengo muchos recuerdos de infancia relacionados con la zona», afirma la docente, que con 18 años, al terminar el Bachillerato en el IES Alfonso II, se marchó del pueblo de Llampaxuga a estudiar Traducción e Interpretación en la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria. Uno de los cinco años de la carrera lo cursó en Bélgica, con el programa «Erasmus».

El siguiente destino de Laura Fernández Valdés sería Virginia Occidental y Pensilvania. «Hice un máster en Literatura Española y empecé a trabajar como profesora de español en la Universidad», apunta. Pero «echaba de menos la vida europea» y, después de cuatro años, volvió a Oviedo. Siguió estudiando, en esta ocasión un máster en enseñanza de lenguas extranjeras. Entonces, señala, «me surgió la oportunidad de irme a Francia, que es algo que tenía en mente».

En el país galo, la escritora ovetense, que ha publicado tres poemarios, lleva ya diez años. En Ruán ejerce como docente en un instituto e imparte además clases de creación literaria en la Universidad. «Ser profesora de español me permite compartir mi cultura», comenta.

Subraya Laura Fernández Valdés que le «apasiona» su trabajo, especialmente «crear unidades didácticas» para las clases de español en el instituto. Trabaja en un «lycée», que en Francia acoge los tres últimos años antes de la universidad (4.º de ESO y 1.º y 2.º de Bachillerato).

En el país galo, en la etapa educativa de Secundaria, «el segundo idioma extranjero es obligatorio». «El 80% de los alumnos eligen el español», manifiesta Laura Fernández. Y esa segunda lengua se enseña, explica, «a través de la cultura». En ese contexto, la escritora ovetense busca contenidos para las clases que imparte a unos alumnos que, dice, «son muy receptivos».

Marcos García, presidente de la peña Ponteo, entrega el galardón a Laura Fernández Valdés. / LNE

Las unidades didácticas que elabora van desde «acercarse a Madrid a través de las películas de Pedro Almodóvar» o la música como elemento reivindicativo en causas sociales y la canción protesta. «Te vas adaptando y buscando nuevas ideas», apunta Laura Fernández, que da clases también a alumnos universitarios. «Volver no es una opción por ahora», reconoce la escritora, que se casó en Llampaxuga y tiene un hijo. Laura Fernández encontró «un refugio en la poesía». Gran aficionada a la lectura desde que era niña, la literatura siempre fue para ella «una forma de evadirme y encontrarme en una especie de burbuja donde ver el lado más luminoso de la vida».

En 2009, la escritora ovetense se alzó con el primer premio de poesía en el XIV Concurso de Creación Joven de Soria por su obra «Mis dos vidas». Su primer poemario en solitario, «Son-ver-sos», que fue llevado al teatro bajo la dirección de Luis Araújo, se publicó en 2017. Tres años después editó «Diosas habitándo(me)» y en 2025 se presentó «Cómo llamarte».

Un nuevo poemario

Ahora, traslada Laura Fernández, «tengo bastante escrito y quiero volver a publicar otro poemario dentro de dos años». Antes tendrá, apostilla, que encontrar tiempo para hacer una selección de sus creaciones. Las clases en el instituto y en la universidad le permiten «revisar los clásicos» y eso le sirve para escribir. Releer poemas con los que se encontró en otra etapa de su vida hace que «resuenen en mí de otra forma», pero no como un lectura que excluye y borra la anterior realizada. Ambas se funden.

Defiende Laura Fernández que la poesía «llega a la juventud». «Es un género que si se utilizan las herramientas necesarias y se emplea el tiempo necesario provoca una respuesta sorprendente y muy positiva en los adolescentes», asegura.

Cuenta la poeta ovetense que en Francia, en los dos cursos de Bachillerato se puede cursar una especialidad de español además de la asignatura. Con esos alumnos realizó este año un taller en el que trabajaban sobre uno de sus poemas e «hicieron muy buenas creaciones». «Es increíble cómo llegaron los versos a los estudiantes», señala para recordar, a continuación, otra iniciativa reciente de una artista plástica que decidió, en una exposición organizada en el Día Internacional de la Mujer, utilizar caligramas basados en sus poemas. «Es otra forma de hacer llegar la poesía», concluye.

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En su creación literaria y desde su lugar de residencia en Francia vuelve a su «infancia, a Asturias, a mi pueblo...». Al lugar en el que ayer fue distinguida con el galardón que concede desde el año 1989 la Peña Deportiva y Cultural Ponteo, a personas relevantes con vinculación con San Claudio o Loriana.