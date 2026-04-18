Primeros trabajos de desmontaje del arco de acceso al Hospital Monte Naranco para que puedan pasar los autobuses urbanos eléctricos

Los andamios cubren ya la portada de piedra de acceso al Hospital Monte Naranco. Es el primer paso para iniciar el desmontaje parcial del arco, que ejecutará la Consejería de Salud desde el próximo lunes y que permitirá la entrada hasta las puertas del complejo sanitario ovetense de los autobuses urbanos eléctricos.

La actuación fue solicitada por el Ayuntamiento de Oviedo hace un año y medio ya que los vehículos de la nueva flota de transporte público, que tiene previsto incorporar en junio a la ruta que discurre por la zona, no podrían acceder si no se amplía el gálibo de paso. La intervención se ejecutará de forma coordinada con el consistorio ovetense y con la empresa concesionaria del transporte público, Transportes Unidos de Asturias (TUA).

Las obras tendrán una duración aproximada de diez días, con lo que terminarán a tiempo para cumplir con los planes del Consistorio de que los buses eléctricos circulen por esa ruta en junio. Los trabajos consistirán en desmontar el arco central de la portada de piedra, que incluye la parte superior de la estructura central y el tejadillo.

La estructura, indica la Consejería de Salud, no cuenta con una protección patrimonial específica, aunque las piezas retiradas se inventariarán y se custodiarán para garantizar su conservación. Durante los trabajos no se suspenderá el tráfico rodado al hospital.

Reforma integral del hospital

Este arco es, actualmente, el único acceso al complejo sanitario ovetense. Tiene un paso central para el tráfico rodado y dos laterales para peatones. Dentro de la reforma integral que plantea la Consejería de Salud para el Hospital Monte Naranco se incluye el estudio de un segundo acceso que complemente al actual.

La redacción del plan director será adjudicada, en breve, por el Principado. La línea de autobuses urbanos que circula por la zona y tiene una parada a las puertas del complejo sanitario es la F, que se detiene también en las cercanías del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En su apuesta por un transporte público «cero emisiones», Oviedo está incorporando autobuses eléctricos a las diferentes rutas que discurren por el municipio.