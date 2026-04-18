El PSOE de Oviedo asegura que las críticas del Colegio de Arquitectos al concurso de La Vega coincide "punto por punto" con las suyas

El Grupo Municipal Socialista en Oviedo considera que el recurso presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias contra el concurso de ideas para La Vega no hace sino reforzar, “punto por punto”, las denuncias que la formación viene realizando desde el inicio del proceso. Así lo sostuvo este sábado el concejal Juan Álvarez, quien insistió en que las objeciones del colectivo profesional coinciden plenamente con las advertencias políticas planteadas por su grupo.

A juicio de los socialistas, el pronunciamiento de los arquitectos aporta un respaldo técnico y jurídico a unas críticas que el equipo de gobierno había desestimado. “No era solo una posición política”, subrayó Álvarez, que acusó al Ejecutivo local de estar “manipulando el procedimiento” mediante un diseño “dirigido” y con falta de transparencia.

El edil cargó también contra el discurso del gobierno municipal en torno al proceso. “Cuando uno conoce que la sorpresa va a ser agradable antes de que se produzca, es que no hay sorpresa y lo que hay es una ficción”, afirmó, en referencia a los anuncios realizados en el Pleno.

Entre los aspectos más cuestionados, el PSOE señala la composición del jurado —presidido por el concejal de Urbanismo y con una mayoría de miembros vinculados al Ayuntamiento— y unos requisitos de solvencia que consideran desproporcionados. A ello se suma, según Álvarez, la imposición de directrices previas al futuro equipo redactor, lo que, en su opinión, condiciona tanto el resultado del concurso como el desarrollo urbanístico posterior.

Los socialistas advierten además de la “irresponsabilidad” que supone haber convocado el concurso sin disponer de los estudios arqueológicos completos, un factor que podría alterar de forma sustancial cualquier propuesta. En este contexto, Álvarez dirigió duras críticas al concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, al que acusó de actuar de forma “temeraria” pese a las advertencias.

El recurso del COAA, presentado ante el Tribunal Administrativo Central, denuncia precisamente la falta de transparencia y equidad del proceso, así como unos criterios que limitarían la concurrencia y la independencia del jurado. El decano, Miguel Casariego, ya había advertido previamente de que el convenio urbanístico incorporaba una propuesta anticipada que podía condicionar el planeamiento.

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En este escenario, los socialistas reclaman la paralización inmediata del concurso y la redacción de unas nuevas bases que garanticen un procedimiento “abierto, transparente y ajustado a la legalidad”. “Estamos a tiempo de rectificar”, concluyó Álvarez, advirtiendo de que persistir en la actual línea podría desembocar en un proceso fallido y judicializado que comprometa una actuación estratégica para la ciudad.