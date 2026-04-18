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Vox denuncia el colapso del padrón en Oviedo y critica la regularización de inmingrantes

Sonsoles Peralta, ha asegurado que la situación actual responde a un “efecto llamada” derivado de las medidas del Gobierno central

Sonsoles Peralta

Sonsoles Peralta / VOX

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado este sábado la saturación que atraviesan varios servicios municipales, con especial incidencia en el padrón, y ha responsabilizado directamente a las políticas de inmigración del Gobierno central, así como a la gestión del equipo de gobierno local.

La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, ha asegurado que la situación actual responde a un “efecto llamada” derivado de los procesos de regularización, que —según sostiene— están generando un aumento de solicitudes que desborda la capacidad administrativa del consistorio.

El propio Ayuntamiento reconocía recientemente un incremento notable de trámites, lo que ha obligado a reorganizar recursos internos. Para Vox, este escenario “no es puntual”, sino consecuencia de decisiones políticas mantenidas en el tiempo.

Peralta ha recordado que su grupo ya había planteado medidas para reforzar el control del padrón municipal, propuestas que —afirma— fueron rechazadas por el Partido Popular. “Hoy vemos colas, saturación y falta de control”, ha señalado.

Desde la formación rechazan que la solución pase por ampliar medios humanos o técnicos. En su opinión, el enfoque debería centrarse en limitar el impacto de estas políticas. “No se trata de abrir más oficinas, sino de poner fin al efecto llamada y priorizar los recursos para los vecinos de Oviedo”, ha afirmado.

Asimismo, la formación ha criticado la gestión comunicativa del equipo de gobierno, al que acusa de falta de transparencia tras retirar una comunicación inicial en la que se hacía referencia al volumen de solicitudes.

La formación insiste en la necesidad de una política migratoria “más restrictiva y ordenada”, y reitera su oposición a procesos de regularización que, a su juicio, puedan incentivar nuevas llegadas.

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El debate sobre la presión en los servicios municipales se mantiene así en el centro de la discusión política local, en un contexto de creciente demanda administrativa.

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