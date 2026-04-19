Ciudad Naranco Existe defiende la subasta de plazas del parking de Ferreros (Oviedo)

La Asociación de Vecinos Ciudad Naranco Existe ha expresado su “sorpresa” ante la petición de paralizar la venta de plazas del parking de Ferreros formulada por otra entidad vecinal. Su presidente, Rubén Fernández, afirma que “después de tantos años de reivindicación, resulta incomprensible frenar una medida” que responde a la falta de aparcamiento. Recuerda que se trata de una demanda histórica trasladada en los Consejos de Distrito sin solución hasta ahora.

“Estamos hablando de una infraestructura que lleva años sin utilizarse”, añade. Aunque reconoce distintas sensibilidades, insiste en “avanzar en soluciones reales”. Asimismo, considera que detener el proceso no responde a la urgencia vecinal y confía en que continúe para poner las plazas a disposición de los residentes cuanto antes.