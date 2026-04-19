Aún hay tiempo para participar en el mercadillo de las flores de Oviedo: el plazo se amplía

El plazo para participar en las segundas jornadas “Oviedo en flor” concluye este lunes, 20 de abril. Los interesados pueden presentar su solicitud durante esta jornada después de que los organizadores ampliasen el periodo establecido para inscribirse. El centro de Oviedo se convertirá en el gran escaparate del sector floral asturiano el próximo sábado 9 de mayo de 2026 con la celebración de la actividad, que organiza la Concejalía de Economía Transformación Digital y Políticas Sociales. Si las condiciones meteorológicas no permiten que se desarrolle ese día se ha reservado el día 16 como fecha alternativa.

Este mercado de flores se instalará en esta ocasión en Longoria Carbajal y pretende consolidar una tradición con gran arraigo en la ciudad, además de potenciar la actividad de las floristerías locales. El Ayuntamiento de Oviedo instalará dieciocho puestos de venta independientes con unas dimensiones de alrededor de 4 por 1,80 metros. Cada uno de ellos tendrá mesa, bancada, silla y sombrilla.

Horarios

En el puesto solo se podrán comercializar flores y plantas naturales y quedan excluidos otros productos que no pertenezcan estrictamente a esta categoría, según las bases de la actividad. Los puestos de venta deberán permanecer abiertos entre las 11:00 y las 20:00h.

Para formalizar la inscripción se tiene que presentar el modelo de solicitud firmado junto con la declaración responsable y el certificado de vigencia de la póliza de seguros de responsabilidad civil. Los profesionales interesados en participar tienen que ser comerciantes del sector floral tanto en establecimientos permanentes como en mercadillos.